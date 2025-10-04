歯科医が語る「悪い×悪いが生む最強口臭」…50代から急増!? 予防と対策を徹底解説
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
「【超必見】あなたの口臭は大丈夫？一番きつい臭いを発する口臭の原因はコレです！」と題した動画が公開され、ハプラス歯科の木村隆寛氏（歯科医）が登場。木村氏自身が体験した“最強クラス”の口臭事例や50代から特に増える口臭の傾向、セルフケアの必要性について語った。
動画冒頭、木村氏は「本当にもう勘弁してみたいな...一番ひどい口臭を感じた」と衝撃的な“体験談”を披露。50代視聴者からの「最近口臭が気になる、市販のケアでは改善しない」との悩みに、「そもそもの口臭の原因や、それぞれの改善策を紹介します」と宣言した。
まず木村氏は「主に歯周ポケット内の嫌気性菌が原因」とし、「ベロ磨きは1日1回で十分」と日頃のケアの重要性を強調。虫歯や蓄積した食べカス、嗜好品による臭いについても「虫歯の臭いは虫歯の周囲の食べかすが腐ったような嫌な臭い」「タバコやニンニク、納豆など特定の食材は口臭の原因になりやすい」と現場ならではのリアルな実感を口にした。
さらに「腎臓透析を受けている患者さんや、がんの術後・抗がん剤治療中の患者さんは、独特な体臭・口臭がある。本人も気づきにくく、指摘しづらい」と、歯科医として感じる“気まずさ”も赤裸々に語る場面が。「その時一番の対策は『体の水分量を高め、口の中を常に潤すこと』」とシンプルかつ効果的なケア法も示した。
中でも最も深刻な臭いの原因として「歯周病とドライマウスのダブルパンチ」のケースを挙げ「歯周病患者がドライマウスになった時に、一番ひどい口臭を私は感じますね」「本当にもう勘弁して...」と、その“強烈な経験”を改めて強調。「本人もなかなか気付けず、他人も指摘しづらい。結局は自分自身が気をつけてケアするしかない」と、50代以降への注意を呼びかけた。
終盤では「歯茎が下がり、磨かなければいけない範囲が増えるのが50代から。お互い気をつけましょう」とアドバイス。「デンタルケアと水分摂取、その二本柱を大切に」と、自分自身への自戒も込めつつ締めくくり、「これからも役立つ歯と健康の情報を発信していきます」と意欲を見せて動画を終えた。
チャンネル情報
