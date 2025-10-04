この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「【超必見】あなたの口臭は大丈夫？一番きつい臭いを発する口臭の原因はコレです！」と題した動画が公開され、ハプラス歯科の木村隆寛氏（歯科医）が登場。木村氏自身が体験した“最強クラス”の口臭事例や50代から特に増える口臭の傾向、セルフケアの必要性について語った。

動画冒頭、木村氏は「本当にもう勘弁してみたいな...一番ひどい口臭を感じた」と衝撃的な“体験談”を披露。50代視聴者からの「最近口臭が気になる、市販のケアでは改善しない」との悩みに、「そもそもの口臭の原因や、それぞれの改善策を紹介します」と宣言した。

まず木村氏は「主に歯周ポケット内の嫌気性菌が原因」とし、「ベロ磨きは1日1回で十分」と日頃のケアの重要性を強調。虫歯や蓄積した食べカス、嗜好品による臭いについても「虫歯の臭いは虫歯の周囲の食べかすが腐ったような嫌な臭い」「タバコやニンニク、納豆など特定の食材は口臭の原因になりやすい」と現場ならではのリアルな実感を口にした。

さらに「腎臓透析を受けている患者さんや、がんの術後・抗がん剤治療中の患者さんは、独特な体臭・口臭がある。本人も気づきにくく、指摘しづらい」と、歯科医として感じる“気まずさ”も赤裸々に語る場面が。「その時一番の対策は『体の水分量を高め、口の中を常に潤すこと』」とシンプルかつ効果的なケア法も示した。

中でも最も深刻な臭いの原因として「歯周病とドライマウスのダブルパンチ」のケースを挙げ「歯周病患者がドライマウスになった時に、一番ひどい口臭を私は感じますね」「本当にもう勘弁して...」と、その“強烈な経験”を改めて強調。「本人もなかなか気付けず、他人も指摘しづらい。結局は自分自身が気をつけてケアするしかない」と、50代以降への注意を呼びかけた。

終盤では「歯茎が下がり、磨かなければいけない範囲が増えるのが50代から。お互い気をつけましょう」とアドバイス。「デンタルケアと水分摂取、その二本柱を大切に」と、自分自身への自戒も込めつつ締めくくり、「これからも役立つ歯と健康の情報を発信していきます」と意欲を見せて動画を終えた。

YouTubeの動画内容

02:02

歯科医が語る口臭の強烈な現場体験談
11:03

口臭対策の決め手はドライマウス防止！
20:53

50代から始める口臭対策と毎日のケア

関連記事

木村隆寛「歯石除去は“いきなりやると危険” 本当に細菌を拡散させているので甘く見ないで」呼びかけ

木村隆寛「歯石除去は“いきなりやると危険” 本当に細菌を拡散させているので甘く見ないで」呼びかけ
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

木村先生には歯が立たない!!【あなたの歯にプラスする】 _icon

木村先生には歯が立たない!!【あなたの歯にプラスする】

YouTube チャンネル登録者数 9970人 109 本の動画
このチャンネルでは、皆さんの健康寿命を伸ばすための予防策や、あなたに合った最適な治療の選び方など、皆さんの口元や歯が健康に過ごせるための有益な情報を発信していきます！
youtube.com/channel/UCVAurvhj_jFRQgQ_YVmGllg YouTube