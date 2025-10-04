¥ä¥¯¥ë¥È¡¦ÅÄÃæÍÛæÆ¡¡µåÃÄ¤Î¹âÂ´¿·¿Í58Ç¯¤Ö¤êÌÔÂÇ¾Þ¡ª¡ÖÂ¼¾å¤µ¤ó¤ÎÇØÃæ¤òÄÉ¤Ã¤Æ¡¢À¨¤¤Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¡×
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥ä¥¯¥ë¥È6¡½1¹Åç¡Ê2025Ç¯10·î3Æü¡¡¥Þ¥Ä¥À¡Ë
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤Î¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¡¦ÅÄÃæÍÛæÆ¡Ê¤Ï¤ë¤È¡ËÆâÌî¼ê¡Ê19¡Ë¤¬3Æü¡¢¹ÅçÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦Í··â¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢5ÂÇ¿ô3°ÂÂÇ¤Ç¥×¥í½é¤ÎÌÔÂÇ¾Þ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£µåÃÄ¤Ç¹âÂ´1Ç¯ÌÜ¤ÎÌÔÂÇ¾Þ¤Ï¡¢¥µ¥ó¥±¥¤»þÂå¤Î1967Ç¯±ü³Á¹¬Íº°ÊÍè58Ç¯¤Ö¤ê¡£Â¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¡Ê25¡Ë¤â²Ì¤¿¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£º£¥ª¥Õ¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¼¾å¤¬È´¤±¤¿¸å¤Î¥¹¥¿¡¼¸õÊäÀ¸¤È¤·¤Æ¶¯Îõ¤Êµ±¤¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡19ºÐ¤Î¡Ö±í¤Î¿·À±¡×¤¬ÌöÆ°¤·¤¿¡£½é¤á¤Æ1ÈÖ¤ÇÀèÈ¯µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥×¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÄ¾¸å¤Ë¥ê¡¼¥É¥ª¥Õ¥Þ¥ó¤È¤·¤ÆºÇ¹â¤Î»Å»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤¿¡£ÀÆÆ£¤ÎÉâ¤¤¤¿¥Õ¥©¡¼¥¯¤ò¸«Æ¨¤µ¤º¡¢±¦±Û¤¨ÆóÎÝÂÇ¡£1»àÆó¡¢»°ÎÝ¤È¤Ê¤ê¡¢4ÈÖ¡¦Â¼¾å¤Î±¦µ¾Èô¤ÇÀ¸´Ô¤·¤ÆÀèÀ©ÅÀ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£
¡¡²÷ÂÇ¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£2²ó¤Ë¤â±¦Á°ÂÇ¤òÊü¤Ä¤È¡¢5²ó¤âÃæÁ°ÂÇ¡£µåÃÄ¤Î¹âÂ´¿·¿Í¤Ë¤è¤ëÌÔÂÇ¾Þ¤Ï58Ç¯¤Ö¤ê¤Î²÷µó¤Ç¡Ö¥Ò¥Ã¥È¤¬Â¿¤¯ÂÇ¤Æ¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È½é¡¹¤·¤¯´î¤ó¤À¡£¥×¥í½é¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤¿1Æü¤ÎDeNAÀï¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°±¦ÏÓ¤Î¥Ð¥¦¥¢¡¼¤«¤é¥×¥í½é°ÂÂÇ½éÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£Íèµ¨°Ê¹ß¤Ë¸þ¤±¤Æ1·³¤ÎÉñÂæ¤Çµ®½Å¤Ê·Ð¸³¤òÀÑ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç5»î¹ç¤Ç12ÂÇ¿ô4°ÂÂÇ¡¢ÂÇÎ¨¡¦333¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£¥ª¥Õ¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤¹¤ëÂ¼¾å¤Î¸å¤ò·Ñ¤°¡Ö´ÇÈÄÁª¼ê¡×¤Ë¤Ê¤ì¤ë²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¡£º¸ÂÇ¤Á¤ÎÆâÌî¼ê¤Ç¹âÂ´¤Ç¥×¥í1Ç¯ÌÜ¤«¤é1·³¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Ê¤É¶¦ÄÌÅÀ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£Â¼¾å¤â¡Ö¾Íè¤¬³Ú¤·¤ß¤ÊÁª¼ê¡£¤³¤ì¤«¤é¥¹¥ï¥í¡¼¥º¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯Â¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹¤Û¤É¡¢¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Ï¹â¤¤¡£
¡¡ÅÄÃæ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖÎáÏÂ¤Î3´§²¦¡×¤È¤È¤â¤Ë¥×¥ì¡¼¤¹¤ë»þ´Ö¤Ï¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î³Ø¤Ó¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÇ·âÎý½¬¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¥Ò¥ó¥È¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡Ö¤è¤¯À¼¤ò³Ý¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬Îå¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ã¯¤«¤Ë¡ÈÄ´»Ò¤Ë¤Ï¾è¤ë¤Ê¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢³Î¤«¤Ë¤½¤¦¤À¤Ê¤È¡£Ç¯Îð¤òÌä¤ï¤ºÁ´°÷¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤È¤³¤í¤ÏÀ¨¤¤¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤ë¡£
¡¡·òÂç¹âºê¤Ç¤Ïºò½Õ¤ÎÁªÈ´¤ÇÁ´¹ñÀ©ÇÆ¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¡£¾®6¤Ç¥ä¥¯¥ë¥È¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ë½êÂ°¤·¡¢Éã¡¦½¼¤µ¤ó¤Ï¥ä¥¯¥ë¥È¤È¥í¥Ã¥Æ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿º¸ÏÓ¤È¡Ö±í¤Î°äÅÁ»Ò¡×¤â¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¡ÖÂ¼¾å¤µ¤ó¤ÎÇØÃæ¤òÄÉ¤Ã¤Æ¡¢À¨¤¤Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¡×¡£¥ä¥¯¥ë¥È¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤é¤º¤È¤â¡ÖÅÄÃæÍÛæÆ¡×¤ÎÌ¾Á°¤ò³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤¤ÆÂ»¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ê½Å¸÷¡¡¿¸ÂÀÏº¡Ë
¡¡¡þÅÄÃæ¡¡ÍÛæÆ¡Ê¤¿¤Ê¤«¡¦¤Ï¤ë¤È¡Ë2006Ç¯¡ÊÊ¿18¡Ë6·î25ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¤Î19ºÐ¡£¹ý¹¾Ï»¾®¤Ç¤Ï¡ÖÉðÂ¢ÉÜÃæ¥ê¥È¥ë¥ê¡¼¥°¡×¤Ë½êÂ°¤·¡¢6Ç¯»þ¤Ë¥ä¥¯¥ë¥ÈJr¤Ç¥×¥ì¡¼¡£¹ý¹¾ÆóÃæ3Ç¯»þ¤ËÁ´¹ñÂç²ñ½àV¤ò·Ð¸³¤·¤¿¡£·òÂç¹âºê¤Ç¤Ï1Ç¯½Õ¤«¤é¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¡¢3Ç¯½Õ¤ÎÁªÈ´¤ÇÍ¥¾¡¡£¹â¹»ÄÌ»»21ËÜÎÝÂÇ¡£24Ç¯¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¤Ç¥ä¥¯¥ë¥ÈÆþÃÄ¡£Éã¤Ï¥í¥Ã¥Æ¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤ÇÅê¼ê¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤¿½¼»á¡Ê50¡Ë¡£1¥á¡¼¥È¥ë83¡¢88¥¥í¡£±¦Åê¤²º¸ÂÇ¤Á¡£