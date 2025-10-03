北川景子、Snow Man阿部亮平を“パーフェクト”と絶賛「私は先生とお呼びしてます」

10月3日放送の日本テレビ系『ZIP！』に、北川景子がVTR出演。同番組の金曜パーソナリティーで、今年放送されたドラマ『あなたを奪ったその日から』（カンテレ・フジテレビ系）で共演したSnow Man・阿部亮平の魅力を語った。

番組のインタビュー内で、阿部の印象を聞かれた北川は、「ドラマの中で途中からちょっとキャラが変わるみたいな設定の役を演じてらっしゃったんですけど」「声の出し方が違っていて。発声もそこから変わって。私もそういうふうに、声も操れるようになりたいなってすごく刺激をいただいて。勉強になりました」と明かした。

続けて、「欠点がないんですよ、本当に。セリフを覚えてないとか間違えたのも見たことないし」「すごいお芝居を好きだっていう話はしてくださいましたし、絶対いっぱいやったほうがいいと思います」と絶賛。

さらに、「クイズ番組一緒にやったら全部答えてくれるし。『できないことないんですか？』っていうことを聞いた気がするんですけど、『花粉には勝てないんです』っていうパーフェクトな答えが返ってくるっていう」「私は先生とお呼びしてます」とも話していた。