トヨタ新「ヴォクシー」登場！ “300万円”超えの「大人気ミニバン」何が進化？ ミドルサイズの「3列ミニバン」が話題に

新ヴォクシーに注目！

2025年9月2日、トヨタは「ヴォクシー」の新たな一部改良モデルを発表しました。

快適性や安全性能の強化が施された新モデルに、ユーザーから多くの反響が寄せられています。

新ヴォクシーが話題に！

【画像】超カッコイイ！ トヨタ新「ヴォクシー」を画像で見る（44枚）（30枚以上）

ヴォクシーは、広々とした室内と高い実用性を兼ね備えたミニバンとして、2001年の初代登場以来、ファミリー層を中心に支持されてきました。兄弟車「ノア」とともに、国内ミニバン市場を牽引する存在です。

現行モデルは2022年1月に発売された4代目で、ボディサイズは全長4695mm×全幅1730mm×全高1895mm、ホイールベースは2850mm。

エクステリアは、立体感のあるフロントフェイスをはじめ、シャープさと個性を兼ね備えた造形が特徴です。インテリアでは、スリムなフロントピラーや水平基調のインストルメントパネル、ルーフ周辺の機能的な装備配置により、広がりのある開放的な空間を実現しています。

パワートレインは、1.8リッター直列4気筒DOHCエンジン（2ZR-FXE）を用いた新世代ハイブリッドシステム、または2.0リッターのダイナミックフォースエンジン（M20A-FKS）とDirect Shift-CVTの組み合わせから選択可能です。また、全グレードに「トヨタセーフティセンス」が標準装備されており、高い安全性能を備えています。

今回の一部改良では、装備内容とボディカラーのラインアップが見直されました。 「ブラインドスポットモニター」「安心降車アシスト」「パーキングサポートブレーキ」が全車に標準装備され、駐車支援機能の制御も最適化されています。

ボディカラーは、「プラチナホワイトパールマイカ」「アティチュードブラックマイカ」「メタルストリームメタリック」「グリッターブラックガラスフレーク」の4色展開となりました。

さらに、インフォテインメント機能や快適装備の見直しに加え、外部給電アタッチメントが新たにオプション設定され、日常での利便性と安全性が一層向上しています。

車両価格（税込）は、「S-G」が303万5000円から、「S-Z ハイブリッドE-Four」が394万5000円からの設定です。

新ヴォクシーの一部改良に対しては、「安全機能が充実して安心」「日常使いがさらに快適になりそう」といった前向きな声が多く寄せられています。

一部では「以前のカラーが選べなくなったのは残念」との声も見られますが、全体としては刷新されたスタイルに好意的な反応が多く、注目度の高さがうかがえます。

現行型ユーザーからは「今回の改良は魅力的」「買い替えを検討したい」といった声も上がっており、装備の刷新が購入意欲を後押ししている様子です。

今回の改良によって、ヴォクシーは快適性と安心感をさらに高め、日常使いからレジャーまで幅広いシーンに応える一台へと進化しました。今後も注目度が高まっていきそうです。