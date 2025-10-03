大人気キャバ嬢・きほが自身のファンクラブを紹介。5名限定のプランは空きが出ないほどの人気で、豪華すぎるファンサが明らかになった。

【映像】大人気キャバ嬢・きほのファンクラブ

10月1日（水）、ABEMAにて『チャンス学校チェンジ科』#33が放送。この番組はアイドル、モデル、キャバ嬢ら各界のカリスマが知性と品格を磨き女性から憧れられる女性を目指すバラエティ。担任はオズワルド・伊藤俊介、学年主任はベッキーの代理でABEMA・瀧山あかねアナウンサー。

この日はカリスマ女子たちがとっておきの愛用品を大公開。“予約できない幻のキャバ嬢”きほは「ファンの子が作ってくれたキャンドルの小物置き」を披露し、「おしゃれ！」と声が上がった。

SNSではインフルエンサーとして女性から大人気のきほ。チェキ会やファンミーティングを時々開催するといい、「男の人は来ないです。チェキ会でちょっと来るくらい。200人くらいのうち、95%が女の子」とファン層を明かした。

ファンクラブも運営中のきほ。「3つプランがあって、2,500円、5,000円、3万円」「2,500円はファンクラブ限定の写真や動画が見られる。5,000円は未公開の、ファンクラブのためだけに作ったYouTubeが見られる。３万円は５名限定なんですよ。毎月30秒のメッセージ動画と、私物プレゼント」と会費別のファンサを説明した。

私物プレゼントはきほが着なくなったブランド物の服や海外土産をもらえるという超豪華コンテンツ。特別待遇のファンサを受けられるが、「5名限定なので空きが出ないんです」と語った。

