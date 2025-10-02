元タレントでインフルエンサーの木下優樹菜が、9月29日までに更新されたTikTokアカウントで、長女の莉々菜さんとともにサングラス姿でダンス動画をアップし、話題を集めている。

【写真】芸能界入り狙ってる…？ 木下優樹菜が投稿した長女のダンス動画

知名度や話題性は十分だが……

アカウントでは動画とともに《ママと一緒に恋のヘキサゴンやった @莉々菜》のメッセージが《#娘にやらされたシリーズ》《#恋のヘキサゴン》といったハッシュタグとともにアップされている。

「『恋のヘキサゴン』は木下さんがレギュラー出演していた人気バラエティ番組『クイズ!ヘキサゴンII』の女性出演者で結成されたアイドルグループです。木下さんに、里田まいさん、スザンヌさんがメンバーでした。2011年8月の島田紳助さんの芸能界引退にともない9月末に番組が終了。同年11月のイベントをもって解散しています。懐かしの楽曲のダンスを母と娘が共演した形です」（スポーツ紙記者、以下同）

同時期に莉々菜さんもTikTokアカウントを開設しており、こちらでもサングラス姿の動画をアップ。そのためネット上では驚きの反応のほか、この先の“進路”を予測する声も並ぶ。

《フジモンと木下優樹菜の娘、莉々菜ちゃんがTikTok始めてるサングラスしてても可愛いの伝わる》

《ユッキーナの長女がTikTok始めて親子でのヘキサゴンのダンス動画とかも投稿してる! 辻ちゃんと希空ちゃんみたいに親子で発信するのかな?》

《辻ちゃんと希空ちゃんみたいな仲良し親子コラボ見れそうだね》

元モーニング娘。メンバーの辻希美と俳優の杉浦太陽の長女で、インフルエンサーとして活躍する希空（のあ）を思い浮かべたネットユーザーが多いようだ。希空のように、実質的な芸能界入りの可能性はあるのだろうか。

「希空さんの場合、辻さんと杉浦さんの“おしどり夫婦”の長女として世間にあたたかく迎え入れられています。しかし木下さんの場合は芸能界を引退したと明言しながらネット上では“知名度のある一般人”として盗撮に怒りを示すといった姿勢に疑問や批判の声もあります。なにより芸能界引退のきっかけとなったタピオカ店への恫喝DM騒動のイメージも根強い。母にまつわる負のイメージがあるため、簡単にデビューというわけにもいかなさそうです」

それでも莉々菜さんの父親はFUJIWARAのフジモンこと藤本敏史であり、知名度や話題性は十分だ。

「莉々菜さんはこれまでにも母親のYouTubeやSNSアカウントに顔出しせずに限定的に出演してきました。今回新たにサングラス姿でTikTokアカウントを開設したのも“母親公認”のものでしょう。芸能界デビューを見据えた“観測気球”をあげたような段階なのかもしれません」

長女の今後の“人気ぶり”は、母親である木下優樹菜も気になるところだろう。