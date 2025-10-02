味の素AGF、「アニメイトガールズフェスティバル(AGF)」に特別協賛、“AGF”同名の縁から会場×SNS連動で接点拡大

味の素AGFは、2025年11月8・9日に池袋・サンシャインシティ(東京都豊島区)で開催される「アニメイトガールズフェスティバル2025」に特別協賛する。社名の「AGF」とイベントの愛称が一致する縁をきっかけにコラボレーションし、会場施策とSNSキャンペーンを連動させ、来場者接点を広げる考えだ。

同イベントは、アニメやコミック、声優、乙女ゲーム、コスプレなど“乙女のためのすべて”が集まる大型催事。今回の取り組みでは、双方のSNSを連携させたプレゼント企画に加え、来場者へのサンプリングや会場内でのフォトブース設置などを行う。

SNSプレゼントキャンペーンでは、味の素AGFとアニメイトの公式アカウントをフォローし、各SNSの条件を満たした応募者の中から、抽選で合計100名に「ブレンディ」スティック5フレーバーとマグカップをプレゼントする。

奇跡のAGFコラボ記念！SNSプレゼントキャンペーンを実施

実施期間はInstagramが10月1日12:00〜10月19日23:59、Xが10月20日12:00〜11月9日23:59。会場には「奇跡のAGFコラボ フラワーオブジェ」を設置し、ハッシュタグ「#AGF」「#奇跡のAGFコラボ」を付けて投稿すると当選確率が2倍となる。

入場者へのサンプリングは、メイン会場入場者を対象に「ブレンディ」スティックと「ブレンディ カフェラトリー」スティック各1本を先着で配布する。各日9:00に開始し、なくなり次第終了となる。配布フレーバーはSNSで寄せられたコメントを参考に選定する予定で、メイン会場の入場受付で配布する。なお、メイン会場の入場はチケットが必要になる。

「アニメイトガールズフェスティバル」の実行委員長は次のように述べる。

「味の素AGFさんのことは、子どものころに見ていたテレビCMの音声を口ずさめるほど、しっかり記憶に残っているくらい存じ上げており、とくに『ブレンディ』インスタントコーヒーを愛飲していましたが、まさかこうしてお声がけいただけるとは夢にも思っておりませんでしたので、お問い合わせいただいた際にはとても驚きました」

「『アニメイトガールズフェスティバル』の頭文字を並べた略称であり愛称でもある『AGF』がきっかけで、コラボレーションさせていただけますことは、これまで15年にわたり開催し続けてきた関係者ともども非常に感慨深い気持ちでいっぱいです」。

また、味の素AGFの担当者は、次のようにコメントする。

「以前より同じ名前のイベントがあることは存じておりまして、同じ『AGF』として何かご一緒できないかと思い、昨年末にアニメイトさんにお問い合わせさせていただいたのが始まりです」

「今回のコラボきっかけで色々とお話をお伺いしてみると、『アニメイトガールズフェスティバル』というイベントは、15万人以上ものお客様がご来場されるイベントと知り、とても驚きました。『アニメイトガールズフェスティバル』を一緒に盛り上げさせていただき、ファンの皆様が味の素AGFや『ブレンディ』を知っていただくきっかけとなれば嬉しいです」。

今回、配布される「ブレンディ」スティックは、マグカップサイズで手軽に本格的な味わいが楽しめることを目指した商品。「ブレンディ カフェラトリー」スティックは、2016年に誕生し、濃密な泡立ちが楽しめる“濃厚”シリーズと、ふわっと広がる香りが楽しめる“芳醇”シリーズを展開している。