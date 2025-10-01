ABEMAの恋愛リアリティ番組「今日、好きになりました。」が2025年9月29日公開の動画「きんりの旅の軌跡&未公開スペシャル#2 チュンチョン編メンバー紹介」の冒頭で、放送見送りを発表していた「マカオ編」について、カップルは不成立だったと報告した。

「諸般の事情により放送を見送り」発表

当初「マカオ編」は9月15日からの放送が予定されていたが、12日に「皆様へのお知らせ」として放送内容の変更を伝える文書を公開。26日に「『マカオ編』は、諸般の事情により放送を見送り、10月6日（月）より新シリーズを放送することを決定いたしました」と報告した。

番組をめぐっては、暴露系インフルエンサーが出演メンバーの未成年喫煙疑惑や未成年飲酒疑惑、差別発言疑惑などを相次いで公開した。真偽は不明ながら、SNSでは写真や動画を添えた投稿が拡散され、波紋を広げていた。投稿には、「マカオ編」に出演するメンバーも含まれていた。

また10日には、SNSでの暴露をきっかけとして、22年放送の「小夏編」に出演していたタレントの内田禅さんが所属事務所の「LUV」を契約解除となっている。

「マカオ編ではカップルは誕生せず 恋の物語は新たなスタートとなります」

29日公開の動画冒頭では、改めて放送延期についての文面が公開された。続いて公開された文面で、「マカオ編」ではカップルは成立しなかったと説明した。

「新シリーズには、マカオ編から継続して参加するメンバーもいますが ひとりひとりが真摯に自分自身と向き合った結果、マカオ編ではカップルは誕生せず 恋の物語は新たなスタートとなります」

「これから始まる新シリーズでの出会いと恋の行方を、温かく見守っていただけますと幸いです」としている。

放送画面のスクリーンショットはSNSでも拡散され、注目を集めた。

「結果は教えてくれる運営ありがたいね」「これは不幸中の幸い」など前向きに受け止める声もある一方で、不信感を示すユーザーも少なくない。

「成立しなかったことにしただけじゃないの？」「何事もなかったら本当に不成立のまま放送したんだろうか」「ほんまごめんけど たとえ成立してたとしてもこの流れで今日好き出演の事実が消えるの勿体なさすぎて、自分がもしマカオ編で成立してたカップルだとしたら『無かったことにして次参戦していいですか』ってなるわ」などとする投稿も目立つ。