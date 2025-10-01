カイラトvsR・マドリー スタメン発表
[9.30 欧州CLリーグフェーズ第2節](Ortalyq stadıon)
※25:45開始
<出場メンバー>
[カイラト]
先発
GK 82 S. Kalmurza
DF 3 Luís Mata
DF 14 アレクサンドル・マーチョノヴィッチ
DF 20 E. Tapalov
DF 80 E. Sorokin
MF 4 D. Kasabulat
MF 15 O. Arad
MF 24 A. Mrynskiy
MF 55 V. Gromyko
FW 7 Jorginho
FW 9 D. Satpaev
控え
GK 31 D. Reymov
GK 98 B. Aldashev
DF 5 L. Kurgin
DF 25 A. Shirobokov
MF 6 A. Sadybekov
MF 10 G. Zaria
MF 17 O. Baybek
MF 33 J. Stanojev
FW 26 Edmilson
FW 99 Ricardinho
監督
Rafael Urazbakhtin
[レアル・マドリー]
先発
GK 1 ティボー・クルトワ
DF 4 ダビド・アラバ
DF 17 ラウール・アセンシオ
DF 20 フラン・ガルシア
DF 24 ディーン・ハイセン
MF 7 ビニシウス・ジュニオール
MF 14 オーレリアン・チュアメニ
MF 15 アルダ・ギュレル
MF 19 ダニ・セバージョス
MF 30 フランコ・マスタントゥオーノ
FW 10 キリアン・ムバッペ
控え
GK 13 アンドリー・ルニン
GK 29 Javier Navarro
DF 18 アルバロ・カレーラス
DF 35 David Jiménez
MF 5 ジュード・ベリンガム
MF 6 エドゥアルド・カマビンガ
MF 8 フェデリコ・バルベルデ
MF 21 ブラヒム・ディアス
FW 9 エンドリッキ
FW 11 ロドリゴ・ゴエス
FW 16 ゴンサロ・ガルシア
監督
シャビ・アロンソ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります