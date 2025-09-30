Í½ÁÛ°Ê¾å¤ËÂç¤¤«¤Ã¤¿¿·Ï²¹ä»Ë»á¤Ø¤ÎÈ¿È¯¡¢·ÐºÑÆ±Í§²ñÂåÉ½´´»ö¤ò¼Ç¤¡¡ËÜ¿Í¤ÏÌ¤Îý¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÊÛÌÀ
¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊHD¡Ë²ñÄ¹¤ò¼Ç¤¤·¤Æ¤«¤éÌó1¤«·î¡£¿·Ï²¹ä»Ë»á¤Ï2025Ç¯9·î30Æü¡¢·ÐºÑÆ±Í§²ñ¤ÎÂåÉ½´´»ö¤â¼Ç¤¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü³«¤«¤ì¤¿Æ±Í§²ñ¤ÎÍý»ö²ñ¤Ç¤Ï¡¢ÂåÉ½´´»ö¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤Ù¤¤«¤É¤¦¤«¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ°Õ¸«¤¬¿¿¤ÃÆó¤Ä¤Ë³ä¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥«¥ê¥¹¥ÞÅª¿Íµ¤¤Î¹â¤«¤Ã¤¿¿·Ï²»á¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Â³Åê¤Ë°Û¤ò¾§¤¨¤ëÀ¼¤¬¡¢Í½ÁÛ°Ê¾å¤ËÂç¤¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
À¤´Ö¤ÎÉ¾È½¤ÇÆ±Í§²ñ¤ÎÈ¯¸ÀÎÏ¤¬Íî¤Á¤ë¤³¤È¤ò´í×ü
¤³¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¿·Ï²»á¤Ï¼«¤é¡ÖÊ¬Îö¤òÈò¤±¤¿¤¤¡×¤È¿½¤·½Ð¤¿¤È¤¤¤¦¡£°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥ó¥È¥ê¡¼HD¤ò¼¤á¤¿°Ê¾å¡¢Æ±Í§²ñ¤Î¥È¥Ã¥×¤â¼¤á¤ë¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤¬¼çÎ®¤À¤¬¡¢Æ±Í§²ñ¤Ï´ë¶È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸Ä¿Í¤Ç²ÃÌÁ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÆÈÆÃ¤Î·ÁÂÖ¤Ç¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤òÄ¹°ú¤«¤»¡¢Æñ¤·¤¯¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¿·Ï²»á¤È´ä°æËÓÍº¡¦É®Æ¬ÉûÂåÉ½´´»ö¤¬¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç²ñ¸«¤·¤¿¡£´ä°æ»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿·Ï²»á¤Ï°ãË¡À¤¬µ¿¤ï¤ì¤ë¥µ¥×¥ê¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ·Ù»¡Åö¶É¤ÎÁÜººÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÍÆµ¿¤½¤Î¤â¤Î¤¬Íý»ö²ñ¤ÇÂç¤¤ÊµÄÏÀ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤è¤ê¤â¡¢¤³¤Î1¤«·î´Ö¡¢ÊÌ·ï¤Ç¿·Ï²»á¤Î¸Ä¿ÍÅª¤Ê»ñ¼Á¤òÌä¤¦ÊóÆ»¤â¤¢¤ê¡¢¥ì¥Ô¥å¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡ÊÀ¤´Ö¤ÎÉ¾È½¡Ë¤Ê¤É¤ÇÆ±Í§²ñ¤ÎÈ¯¿®ÎÏ¤ÎÎÏ¤¬¼å¤Þ¤ë¤³¤È¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Æ±Í§²ñ¤Ï¸Ä¿Í²ÃÌÁ¤Ç¼«Í³¤ÇÀµÏÀ¤ò½Ò¤Ù¤ë·ÐºÑÃÄÂÎ
·ÐºÑÆ±Í§²ñ¤Ï¼Ò²ñÅª¤ËÂç¤¤ÊÂ¸ºß¤À¡£·ÐÃÄÏ¢¤ÈÆüËÜ¾¦¹©²ñµÄ½ê¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ö·ÐºÑ3ÃÄÂÎ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢À¯ÉÜ¤Î·ÐºÑÀ¯ºö¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤Ä¡£
ÆÃ¤ËÆ±Í§²ñ¤Ï¡¢´ë¶È¤ä¶È³¦¤ÎÅÔ¹ç¤ä»×ÏÇ¤ËÇû¤é¤ì¤º¡¢¼«Í³¤ÇÀµÏÀ¤ò½Ò¤Ù¤ë·ÐºÑÃÄÂÎ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤ò»Ù¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢¸Ä¿Í²ÃÌÁ¤È¤¤¤¦À©ÅÙ¡£Âç´ë¶ÈÃæ¿´¤Î·ÐÃÄÏ¢¤È¡¢ÃÏ°è¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤¬¼çÂÎ¤Î¾¦¹©²ñµÄ½ê¤Ï¡¢´ë¶È¤¬²ñ°÷¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ÎÅÀ¡¢Æ±Í§²ñ¤ÏÄê´¾¤Ç²ñ°÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿ÊÊâÅª¤Ê·ÐºÑ¿Í¡×¡Ö¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¼«Í³¤ÎÀÕÇ¤¡×¤Ê¤É¤ÈÄê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢Î¾ÃÄÂÎ¤È°ìÀþ¤ò²è¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢¿·Ï²»á¤ÏÆüËÜÀ¸»ºÀËÜÉô¤ÎÍý»ö¤ò9·î10Æü¤Ë¼Ç¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Î²ñ¸«¤Ç¡Ö¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤ÈÉ³¤Å¤¤¤¿Ìò¿¦¤Î¤¿¤á¤À¡×¤Ê¤É¤ÈËÜ¿Í¤¬ÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¿·Ï²»á¤ÎËÜ²»¤Ï¡ÖÂåÉ½´´»ö¤òÂ³¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡¡²¿¼Ò¤«¤«¤é¤Î·Ð±Ä¼Ô¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÌÀ¤«¤¹
¿·Ï²»á¤ÏÆ±Í§²ñ¤ÎÂåÉ½´´»ö¤òÂ³¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÍý»ö²ñ¤Ç¿·Ï²»á¤Ï¡Ö·ÑÂ³¤µ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡£½½Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ë¡×¡Ö·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤Æ¤â²¿¼Ò¤«¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È¡¢¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤Ï¼¤á¤Æ¤â·ÐºÑ¿Í¤Ï¤¹¤°¤ËÉüµ¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÁÊ¤¨¤¿¡£22¿Í¤ÎÍý»ö¤Î¤¦¤Á¡¢È¾¿ô¤ÎÍý»ö¤Ï¤³¤Î¿·Ï²»á¤Î»×¤¤¤òÍý²ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥í¡¼¥½¥ó¼ÒÄ¹¤«¤é¥µ¥ó¥È¥ê¡¼HD¤ËÅ¾¿È¤·¤¿ÆüËÜ¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¤¥×¥í·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÎÏ¤È¡¢¤Þ¤¿¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¼«Í³ïèÃ£¤Ë°Õ¸«¤ò½Ò¤Ù¤ëÇ½ÎÏ¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÈ¯¿®ÎÏ¤Î¶¯¤µ¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÂáÊá¤âÁ÷¸¡¤â¡¢µ¯ÁÊ¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÃÊ³¬¤Ç´ë¶È¤È·ÐºÑÃÄÂÎ¤Î¥È¥Ã¥×¤ò¼Ç¤¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÀÕÇ¤¤Î¼è¤êÊý¤¬²Ì¤¿¤·¤ÆÀµ¤·¤¤¤Î¤«¡¢¤È¤Î»×¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
Íý»ö²ñ¤ÇµÄÏÀ¤¬³ä¤ì¤¿¤³¤È¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤ë¤¬¡¢·ÐºÑ3ÃÄÂÎ¤Î¥È¥Ã¥×¤È¤¤¤¦ÃÏ°Ì¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢·Ù»¡¤ÎÁÜºº¤ä¥µ¥ó¥È¥ê¡¼£È£Ä¤Î²ñÄ¹¤ò¼¤á¤¿·Ð°Þ¤«¤é¡¢ÂåÉ½´´»ö¤â¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤¤·¡¢ËÜÍè¤Ê¤é¤ÐÆ±Í§²ñ¤È¤·¤Æ¤½¤Î·ëÏÀ¤ò½Ð¤¹¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£Æ±Í§²ñ´´Éô¤Ï¼Ç¤¤Î¿½¤·½Ð¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¼ÂºÝ¡¢µ¼Ô¤«¤é¤â¡Ö¼Ç¤´«¹ð¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤â½Ð¤Æ¡¢´ä°æ»á¤¬ÈÝÄê¤¹¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆñÂê¡©¡ÖÀ¯ÉÜ¤Î·ÐºÑºâÀ¯»ðÌä²ñµÄ¤ÎµÄ°÷¤Ï¼Ç¤¤·¤Ê¤¤¡×
¤¿¤À¡¢²ñ¸«¤Ç¤Þ¤¿¡¢Âç¤¤ÊÌäÂê¤¬Éâ¾å¤·¤¿¡£¿·Ï²»á¤Ïµ¼Ô¤«¤é¡¢À¯ÉÜ¤Î·ÐºÑºâÀ¯»ðÌä²ñµÄ¤ÎµÄ°÷¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¡¢¡Ö¼Ç¤¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¡£¡Ö11Ç¯´Ö¤ä¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¤¢¤Æ¿¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃÎ¸«¤ò¤¤¤«¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£Æ±Í§²ñ¤ä¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¡Ê¤Î¥È¥Ã¥×¡Ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¢¤¯¤Þ¤ÇÀ¯ÉÜ¤¬¿·Ï²»á¸Ä¿Í¤Î·Ð¸³¤äÇ½ÎÏ¤«¤é¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»×¤¤¤òÎÏÀâ¤·¤¿¡£10·î1Æü¤Ë¤¢¤ë»ðÌä²ñµÄ¤Ï¡Öº£¤Î¾õ¶·¤Ç¤ÏÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤ë¡×¤È·çÀÊ¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¤¬¡¢º£ÅÙ¤ÏÀ¯ÉÜ¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬Åê¤²¤é¤ì¤¿·Á¤À¡£
¡Ê·ÐºÑ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¡²ÃÆ£ÍµÂ§¡Ë
