Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2025年9月30日は、大迫力の映像表現が魅力的なREGZA（レグザ）の4K液晶レグザ「Z5 series Z570L 43V型」がお得に登場しています。

4K液晶レグザ「Z5 series Z570L 43V型」が69,800円。レグザエンジンZRIIと倍速パネルで滑らかな表現が可能に

高画質と快適な操作性を兼ね備えたレグザエンジンZRIIを搭載。ノイズ抑制と高画質処理によって地デジ番組をよりくっきり高画質に。

また、ネット動画の特性に合わせて処理を行い、低フレームレートコンテンツも滑らかに再生できますよ。

不自然に感じる人肌を補正する機能を採用。自然で美しい表情を再現し、映像の没入感もアップします。

室内の明るさなどを検出し、視聴環境に合わせて画質を自動調整。時間帯に合わせて目に対する刺激を抑えてくれる優れモノです。

さらに、スポーツやアクション映画といった素早いシーンをくっきり再生する直下型バックライト倍速パネルを採用。臨場感あふれる映像体験を実現します。

REGZA（レグザ）の4K液晶レグザ「Z5 series Z570L 43V型」が7%オフ。今なら69,800円で購入できるチャンスです。

「重低音立体音響システム」で没入感アップ。映画館のような立体的で迫力のあるサウンドを自宅で楽しもう！

最大40W出力のマルチアンプで駆動する「重低音立体音響システム」は、立体的で迫力のあるサウンドを楽しむことが可能。

Dolby Atmos（ドルビーアトモス）にも対応。映画館さながらの音を自宅で再現してくれます。

視聴環境に合わせて音響特性を自動調整する「オーディオキャリブレーション」もGOOD。

映画やドラマで声が聞き取りやすくなる「クリア音声」や、番組のジャンルに合わせて音質を変える「おまかせAIサウンド」など機能充実です。

Prime VideoやNetflixへのアクセスもスムーズ。ゲームも断然レグザがおすすめ！

録画した番組からお気に入りのタレントや、好きなジャンルを自動で分類する「ざんまいスマートアクセス」も魅力的。自分では見つけられなかった番組にも出逢えます。

画像処理の遅延時間を短縮する「瞬速ゲームモード」は、対戦格闘ゲームやFPSなどボタンを押すタイミングが重要なゲームを快適にプレイできますよ。

動画配信サービスのダイレクトボタンを配置したリモコンも使いやすく、番組の切り替えもスムーズです。

無駄を削ぎ落したミニマルデザインで、どんなインテリアにもすぐに馴染みます。テレビの買い替えを検討している人はお見逃しなく！

なお、上記の表示価格は2025年9月30日17時現在のもの。

