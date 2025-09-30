有村架純が“東京の新しい魅力”探しに街へ、東京メトロ「Find my Tokyo.」新CM
女優の有村架純（32歳）が、東京メトロ「Find my Tokyo.」キャンペーンの新イメージキャラクターに就任。10月1日より順次、関東地域にて新CMの放映を開始する。
東京メトロが沿線のさまざまスポットを紹介し、東京の魅力を伝えていく「Find my Tokyo.」キャンペーン。2025年は新たに有村架純がイメージキャラクターに就任し、東京のまだ知られていない、新しい魅力を発見していく。今回の「Find my Tokyo.」では、東京の観光地として人気の上野を、有村が“アート”をキーワードに、新たな魅力を感じられる街として紹介していく内容だ。
上野エリアを訪れた有村は、新しい発見を探しに街へ向かう。東京藝術大学の学生や卒業生の作品を買うことができる「藝大アートプラザ」では、「ここは美術館？」と並んだ作品に興味津々。
次に訪れたのは、創作寿司で話題の、お酒も楽しめるスシ呑み屋「ほぼ上野オスシマチ」。お寿司の伝統を大切にしながら、外国の要素を取り入れて再構築された今までにないお寿司が食べられる。今回はカップの中に魚介やとろろが入った“マウント寿司”を注文。今までに出会ったことがないお寿司の、新しい形や食べ方に思わず「芸術的！」と驚きを隠せない。
その後、訪れた「×art｜かけるアート」では、自分で作品を作ることに不安を感じながらも、アート制作に挑戦。完成した作品を見て、大満足の笑顔を浮かべる有村だった。
なお、CMソングには、Vaundyの未発表曲「忘れる前に」を起用。街中を散策して新たな魅力を発見する有村とのエモーショナルな掛け合わせに注目だ。
今回の「Find my Tokyo.」キャンペーンのCM出演について、有村は「すごく楽しくて、撮影はあっという間でした。私にとって東京メトロは上京した当時から身近だったのですが、こうして一緒にお仕事できることが嬉しかったです。東京には、まだまだ知らない街の魅力があると思うので、これから東京メトロのCMでいろいろ体験していきたいです！」と意気込んでいる。
