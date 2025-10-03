この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

世界大学ランキング3位の大学に合格した岸谷蘭丸氏が、YouTubeチャンネル「KIDSNA STYLE チャンネル【公式】」の動画に出演し、自身の高校留学の経験を基に、日本の教育システムに対する問題提起と独自の勉強法を語った。

動画で岸谷氏は、日本の教育が「正解が一つしかない」という前提で進められることに強い違和感を抱いていたと告白。偏差値という単一の指標で生徒の価値が判断されがちな風潮に対し、「一人ひとりの個性や探求心を伸ばす機会が失われているのではないか」と問題を提起した。

自身の経験を振り返り、岸谷氏は「留学を通じて多様な価値観に触れたことが、自分を最も成長させた」と断言。語学力だけでなく、文化や考え方の違いを受け入れる中で、物事を多角的に捉える力が養われたと語る。その上で、日本の受験勉強にありがちな丸暗記型の学習法を批判し、「常に『なぜそうなるのか』という本質を問い続けることが、本当の学力につながる」と自身の勉強法の核心を明かした。

最後に岸谷氏は、「日本の教育システムの外に出たからこそ、自分の強みを見つけ、世界で戦う力が身についた」と強調。これからを生きる学生や、その保護者に対し、既存のレールを疑い、自分だけの答えを見つけることの重要性を強く訴えかけた。

