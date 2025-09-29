10-FEETが手がける、10月5日より放送のアニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』第2クールのオープニング主題歌のタイトルが「スパートシンドローマー」に決定。また、同曲が10月8日に配信リリース。あわせてジャケット写真も公開された。

（関連：【映像あり】10-FEET、新曲「スパートシンドローマー」使用のアニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』第2クールメインPV）

本情報は、『ウマ娘』のYouTubeチャンネル『ぱかチューブっ！』にて9月28日に行われたライブ配信『ぱかライブTV Vol.57』内で発表されたもの。あわせて、同曲の一部を使用したメインPVも公開された。

今回の発表に伴い、メンバーのTAKUMA（Vo/Gt）は「私もスポーツをやっていましたが練習の記録以上の記録を試合で出せた事は一度もありませんでした。精神と思考をどれだけ研ぎ澄ませてストライドに伝えてスパート出来るかどうかが鍵なんだと思いますがとても難しい事に私は思います。それをウマ娘達は楽しむかの様に心に巡らせて走る。」とし「その姿からイメージして10-FEETのメンバーと共有して作りました。是非とも聴いてみて下さい。」とコメントを寄せている。

なお、10-FEETがアニメ主題歌を担当するのは、2022年12月公開の映画『THE FIRST SLAM DUNK』のエンディング主題歌「第ゼロ感」以来となる。

＜10-FEET TAKUMA（Vo/Gt） コメント＞

（文＝リアルサウンド編集部）