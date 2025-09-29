「カフェ･ド･クリエ」や「珈琲館」で秋の新メニューを発売

C-Unitedが運営する「珈琲館」･「珈琲館 蔵」と「カフェ･ド･クリエ」は9月3日から、秋の食材を使用した商品を順次発売している。

「珈琲館」･「珈琲館 蔵」 では、季節限定メニュー 「ふんわり濃厚マロンホットケーキ〜フランス製マロンクリーム〜」(税込1枚980円〜1,240円、2枚1,280円〜1,540円)を9月25日より発売している。

使用するのは看板商品「トラディショナル･ホットケーキ」で、オーダーを受けてから専用の銅板で手焼きする。銅板は熱が均一に伝わるため、外はカリっと香ばしく、中はふっくらしっとり食感に仕上がる。今年は、一昨年の秋に好評だったモンブランホットケーキを、マロンクリームの仕立てを変えてパワーアップさせた。特製のマロンクリームは、ペースト状の濃厚なマロンクリームと軽やかなホイップクリームを混ぜ合わせ、なめらかな舌触りを実現。焼きたてのホットケーキにのせても溶けにくいように、クリームのやわらかさにもこだわっている。

おすすめの珈琲、「マンデリンG-1」や「炭火珈琲」とのペアリングの提案も行う。

昨年好評だった「炭火焼ビーフとしめじの贅沢ボロネーゼ」(税込1,030円〜1,290円)も同日より再販している。

「カフェ･ド･クリエ」では、食欲の秋にぴったりな、秋の味覚「芋」や旬の食材を使用した5商品を9月3日より、順次発売している。

「カフェ・ド・クリエ」新商品

ケーキは、「スイートポテトタルト〜紅はるか使用〜」(税込530円)、「キャラメルミルクティシフォン」(税込530円)、ドリンクは「キャラメルロイヤルミルクティー」(税込530円)を展開する。

パスタは、食べ応えのあるパスタをテーマに「トリュフ香る合鴨と舞茸の和風しょうゆ仕立て」(税込950円)、「えびの濃厚トマトクリーム 〜ビスク仕立て〜」(税込990円)を展開する。「えびの濃厚トマトクリーム 〜ビスク仕立て〜」は、プラス100円(税込)で糖質50%オフ、約120キロカロリー減、食物繊維10倍の低糖質麺への変更も可能。

同店では顧客の6割が女性で、デザートメニューと同様に、パスタのような食事メニューも注文が多いという。9月17日〜11月25日の期間で、「秋のパスタフェア」、「カフェ･ド･クリエアプリ新規会員登録キャンペーン」を実施し、リピートを促す。

今後、同店でロイヤルミルクティーのような紅茶を使用したドリンクもメニューを拡充する方向だ。

「カフェ・ド・クリエ」再販のキャラメルロイヤルミルクティー