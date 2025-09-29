シンガー・ソングライターの久保田利伸（63）が28日深夜放送のABC・テレ朝系「EIGHT−JAM」にVTR出演。注目の日本人アーティストとして3人の名を挙げた。

自身の特集が組まれ、インタビューに応じた久保田。シンガー・ソングライターSIRUPからの「注目のR&Bアーティストは居ますか」との質問に、「僕はね、居ますけど…言わないですね。やっぱり近しいシンガーもいるし。なかなか言わない」と渋った。だが、「SIRUPが聞くならね、SIRUPですよ」と笑った。

「ていうか、だって俺、デビュー前後のアーティストを“見〜っけた！”って見に行ったのは彼くらいですからね」と告白。「独特のフロウ（歌い回し）があるのに柔らかいんですよ、アイツって。それは天性的な何かじゃないとできないので。その部分は別格ですよ」と称賛した。

スタジオでVTRを見守ったSIRUPは「普通に泣きそうです、最高です」と感激した。デビュー1年目に事務所で40人ほどを集めた小さなイベントを開いた際に、久保田が来てくれたと説明。「久保田さんが事務所に電話して予約して来てくれた」と明かし、驚かせた。「大御所なのに、こんな若造をディグって来てくれるなんて…本当に感動しました」と振り返った。

久保田はさらに、ジャンルにこだわらず注目しているアーティストについても問われると「日本だとR&Bに限らずいろんなものを聴くので。そうすると、あいみょんっていいアーティストだなあって」と笑顔。「全然音楽的には違うけど。音もいいし曲もシンプルだな〜説得力あるな〜って」と答えた。

また、「Vaundyかっこいいなあ、みたいなのはあります。同じ事はやらないし、やれないだろうけど、才能アリアリだな〜みたいな。態度もいいな、と思いますよ」と感心していた。