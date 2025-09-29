この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「しのずチャンネル」で公開された動画『【収納】ダイソーとセリアでお金かけずに賃貸リビングを片付ける…‼︎100均DIYもやっていくよ』にて、主婦YouTuberのshinoさんが、賃貸アパートのリビング大改造に挑戦した。23年目を迎える賃貸住まいに3年暮らす中、「以前のアパートで使っていたまま無理やり詰め込んだリビング。夫も私もずっと嫌だったんです」と、長年の悩みにピリオドを打つべく、大掃除に着手した。



動画では、整理収納アドバイザー2級の知識も生かし、「お金をかけずに使いやすく、おしゃれに見える収納」をモットーに、お家の中にある余りものや100均グッズをフル活用するプランを披露。具体的には、「コンクリートブロックを初めて買ったんですよ。1つ78円で、5つ買っても400円以内」と驚きの節約術を明かし、その上に棚板を置き新しいテレビ台として再生させた。さらに、壊れて斜めになっていた旧テレビ台も撤去し、「家具をわざわざ新調しなくても、雰囲気はガラッと変わるんですよね」と、見た目と機能性を両立したDIY術を伝授している。



整理整頓のプロらしく、「服は付箋でジャンル分けし、そのままラベリング。家族も使いやすい収納にすることが大事」と、お子さんの洋服収納や保育園グッズにも工夫を凝らした。「最近娘が成長してこれは嫌だって言うものも増えてて」とリアルな主婦ならではの視点を交えつつ、ケースや収納グッズはなるべく質の良いものを選ぶ“投資ポイント”も忘れない乳に。「数日使ってみて、引き出しが低くなったけどとりあえず十分かな」「夫も『テレビ見やすくなった最高！』と大喜び」と、家族にも好評だったことを嬉しそうに語った。



最後には「家具とか新しく新調しなくても雰囲気は変えられるので、ぜひみなさんもやってみてください」と視聴者に呼びかけつつ、「今後もコードやルーターまわりもさらに整理予定」とさらなるDIYに意欲を見せ締めくくった。今後のshinoさんの収納テクにも注目だ。