投資アドバイザー・鳥海翔氏が切り込む！“テールヘッジ”と現金の優先順位という逆説『【新NISA】ほとんどの投資家がやりがちな勘違い！取り崩し前に大暴落が起きたときの対策を解説します！』
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
動画「【新NISA】ほとんどの投資家がやりがちな勘違い！取り崩し前に大暴落が起きたときの対策を解説します！」で、投資アドバイザー・鳥海翔氏が、大暴落を前提とした資産運用の思考法と落とし穴を突き、分散投資への安易な安心感を切り捨てた。資産運用で本当に差がつくのは“増える時”ではなく“減る時”だという主張は強烈だ。
鳥海氏は、年金基金の実務を引き合いに「絶対に減らしてはいけない資産は“テールヘッジ（暴落保険）”を使う」と解説。株価が-50％でもヘッジが急騰し、全体の損失が-11％に収まるケースを示し、極端な局面でのみ機能する“保険”の性格を具体例で示した。平常時はコストとして効いてリターンを削るが、非常時には資産全体の傷を浅くする。この二面性を理解せずに語る「分散しておけば安心」は、暴落局面ではただの願望に過ぎないというわけだ。
とはいえ、個人が同じヘッジを再現するのは非現実的だ。オプション設計は難しく、コストも高い。そこで鳥海氏が提示する現実解はシンプルで強い。まずは生活費の現金を6ヶ月～2年分確保すること。取り崩し前フェーズで最優先すべきは、この“現金クッション”だ。ここが厚いほど暴落直撃時の取り崩しを現金で凌ぐことができる。一方で厚すぎれば機会損失が肥大化するため、2年を超える分は債券で受け皿をつくる設計が有効だと整理する。
配分の骨格は明瞭である。1：現金＝短期の生活防衛、2：株式インデックス＝将来の成長の担い手、3：債券＝長期化する下落局面の緩衝材。積立は止めない。むしろルール化した追加投資で淡々と続ける。理解することができない商品への“謎の分散”はリターンを削るだけなので切り捨てる。肝心なのは、取り崩しに入る直前と初期に「何で凌ぎ、何を伸ばすか」を先に決めておくことだ。
鳥海氏は、5年・10年と尾を引くリーマン級の下落では金も債券も一緒に沈む現実があったと指摘し、「分散でOK」という合言葉を退場させる。守りたい資産を本当に守るなら、現金の厚み、債券の役割、そして取り崩しの順番までをひと続きの設計で固めるべきだ。テールヘッジの“仕組み”と、個人が採るべき“運用の順序”がセットで語られる本編は、取り崩し前後の不安を具体的に減らすロードマップとして読み解くことができるはずだ。
本編は、取り崩し設計を固めたい個人投資家にとって現金クッションの厚みや債券の置き方を整理する上でも有用な指針となるはずだ。
