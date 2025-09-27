橋下徹弁護士が２７日、カンテレ「ドっとコネクト」に出演。番組では自民党総裁選を特集した。

高市早苗氏が、昨年総裁選時も語っていた総理大臣になった場合の靖国神社参拝に関して、今回総裁選では曖昧にしている件について、橋下氏は「僕は誤魔化しは良くないと思いますね。僕は色んな番組でも、高市さんにこれ直接聞いたら、総理になっても必ず行くと言い続けてた」と語った。

「いま選挙でそれを言うと負けてしまうからと言って、そこを言わない。言わずにこのまま当選して、（総理就任後に）行ったら、選挙で嘘ついた、誤魔化したって総理になってしまうわけです」と指摘した。

「はっきり言えばいい。やっぱり行く行くって言ってたけど、現実考えると行けないってことはありますねと認めれば、多く支持は広がると思います」と述べ「結局、選挙を気にして自分の主張を曖昧にするのは民主国家の政治家としてダメだと思いますよ。行く行かないは、はっきり言わないと」とした。

高市氏は１９日の政策会見で「靖国神社は日本の戦没者の中心的な慰霊施設」「私は国策に殉じられた方のご慰霊のあり方、平和の祈念の在り方、こういったものはしっかり考えていかなきゃいけないと考えております」「まだ今、総裁選挙に立候補しているという段階」「私にとっては国のために命をささげられた方というのは大切な存在であり、感謝の気持ちは決して変わりません」と述べている。

２４日の公開討論では「前回の総裁選挙のときも、まだ総理大臣にもなっていないのに、言う必要はなかったと思います」と述べる一方で「これは外交問題にされちゃいけない、されるべきことじゃないと私は確信しています」とも語っている。