YouTuber本間輝明が明かす「お得すぎて私も買っちゃってます」 楽天モバイルiPhone激安キャンペーンの全貌
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
楽天モバイルで展開中の“iPhoneが1円？売り切れ続出のばら撒きキャンペーン”について、YouTuberの本間輝明氏が自身の動画チャンネルで詳細に解説した。話題のiPhone16e（128GBモデル）が2年間、月わずか1円で利用できるというこのキャンペーンに、本間氏は「お得すぎて私も実際に買っちゃってます」と太鼓判を押す。
本間氏によると、今回のキャンペーンでは楽天モバイルの“買い替え超得プログラム”を利用し、iPhoneを48回払いで契約。25ヶ月目に端末を返却することで残りの支払いが不要となり、24ヶ月間は毎月1円の負担で最新の廉価版iPhone16eを持てるという。「通常は他社から乗り換え（MNP）のみが対象だけど、これは新規契約でもOK。サブ端末や子供用にぴったりです」と独自の視点を強調した。
本間氏は自身もオンラインショップで即在庫切れだったため、楽天モバイルのショップ店舗へ足を運び、最後の1台をなんとかゲット。「今、大人気すぎてオンラインショップは一瞬で在庫切れ。諦めずに店舗を探すのも手ですし、在庫が復活すればYouTubeの投稿でお知らせします」とチャンネル登録を呼びかけた。
具体的な費用についても本間氏は、「本体が月1円×24ヶ月、格安プランを合わせても月額1216.5円でiPhone16eと楽天回線が使える。正直これはめちゃくちゃ安いし、もはやおすすめしない理由がないです」とコメント。さらに「1円キャンペーンは楽天カード必須」「対象は128GBモデルのみ」「25ヶ月目以降は1円対象外で返却推奨」など、注意点や契約のポイントも分かりやすく解説している。
端末の外観については「今回ホワイトしか在庫がなかったけど、すごくシンプル。軽くて日常使いには十分、スペックにこだわらなければこれで充分だと思います」と使用感もシェアした。
動画の終盤では、「これだけお得すぎると怪しいと思う人もいるかもしれないけど、楽天モバイルなら通信費も安く、明らかなデメリットはない」と話し、「もし在庫が復活したらすぐにお知らせしますので、チャンネル登録と通知をオンにしてお待ちください」と締めくくった。本間氏の実体験を交えた解説に、視聴者からも大きな反響が寄せられそうだ。
チャンネル情報
通信費見直しアドバイザーの本間輝明が、格安SIMや光回線など、ネット回線全般の乗り換えをサポートするチャンネルです。私は、通信費見直し教室を通じて1,000人以上にスマホやネット回線の通信費を見直しサポートしてきました。スマホやネット回線選びに役立つ専門的な情報をわかりやすくお伝えします。