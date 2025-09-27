2025年前期のNHK連続テレビ小説『あんぱん』が9月26日に最終回を迎えた。やなせたかしと妻・暢（のぶ）をモデルに、夢を追い続けた夫婦の半生を描いた同作は、高視聴率を記録しながらSNSでも熱く語られ、半年間にわたって多くの朝を彩った。だが、幕が下りた瞬間、視聴者のタイムラインには“別れを惜しむファンアート”が次々と投稿され、まるでドラマのもう一つのエンディングのような盛り上がりを見せた。

【画像】『あんぱん』最終回を見送るイラストレーターたちのファンアート

作中、嵩（たかし）が描く漫画を監修した海老原優は9月26日、自身のX（@ebiharayu）にイラストを投稿した。「のぶちゃん、おつかれ様でした！」と達筆な字と共に主演の今田美桜の似顔絵をポスト。その上には”のぶ”をモデルにしたとも言われるドキンちゃんが描かれた。「こんなすてき過ぎる女優さんを このドラマの主人公にしてくれた 神さまの采配 万歳！」とイラスト内に思いを綴った。今田美桜とドキンちゃんの顔がどこかリンクするようにも思えるイラストだ。

NHKのテレビ番組「チコちゃんに叱られる！」のキャラクター、チコちゃん・キョエちゃんをデザインしたオオシカケンイチもX（@Shikachan_tw）に『あんぱん』イラストを投稿。『あんぱん』の登場人物が集合した絵をオオシカ画風で描いた。下段真ん中には”嵩”と”のぶ”が位置し、そこに並ぶように”羽多子さん”や朝田家の次女”蘭子”らが並んで描かれた。劇中で亡くなった人物たちも描かれ、“もう一度全員集合”を叶えるイラストとして、ファンからは感動のコメントが寄せられた。

イラストレーターのいわにしまゆみも自身のX（@gancolozy）に”のぶ”とドキンちゃんを描いたイラストと”嵩”と”のぶ”夫婦が描かれたイラストをポストした。夫婦イラストの周りには物語のキーとなる”あんぱん”や、”嵩”が配属された『月刊くじら』が描かれている。「あんぱん半年間楽しかったです 『ほいたらね～』が穏やかな最終回で良かったな～」と心地よいドラマの終わり方を絵文字いっぱいでコメントも。見るだけで半年のストーリーが蘇る仕掛けが散りばめられている。

イラストレーター兼デザイナーのBIRDSTORYもX（@Birdstory_pic）にて、『あんぱん』を惜しむイラストをポスト。鳥とアンパンマンキャラを融合させた独自のファンアートを公開した。空を飛んでいるアンパンマンの頭には、ヤムおんちゃんのような髪型とハットを被った鳥がちょこんと乗っている。よく見るとアンパンマンの服の模様も鳥の顔に…。コキンちゃんやおむすびまんなど、『あんぱん』の登場人物たちにリンクするキャラたちも細かく描かれ、『あんぱん』の最終回を見送った。

それぞれの作風で『あんぱん』最終回を見送るイラストレーターたち。作品が愛され続けてきた証を示すように、ネットはカラフルで温かなファンアートにあふれた。最後のセリフ「ほいたらね」は、別れではなく“また会おう”という予感すら残す。『あんぱん』が描いた夢の物語は、ファンの心の中でまだまだ続いている。

（文=リアルサウンド ブック編集部）