誕生日ディズニーに寝坊で遅刻した夫から送られてきた“まさかの謝罪動画”がX（旧Twitter）に投稿され、227万件以上表示されるなど大きな反響を呼んでいます。投稿したのは、ディズニーが大好きなしもたかちゃんさん（@shimotakachan81）。なんと動画には、夫と共にミッキーマウスが一緒に頭を下げる姿が――。 “Dオタ”の妻と、非Dオタの夫が巻き起こした心温まる結末とは。



【写真】遅刻した夫から届いたのは…まさかのミッキーとの“謝罪グリ”を見る

「開園時間になっても連絡が来なくて、電話もつながらなくて…。」



8月4日、しもたかちゃんさんは自身の誕生日祝いとして、夫とディズニーランドで合流予定でした。妻は始発で先にパークへ。夫は前日仕事で終電帰りだったため、「開園時間くらいに来てね、起きたら連絡して」と伝えてありました。しかし連絡はなく、予定の9時を過ぎても音沙汰なし。やっと10時頃に「今起きた」と夫から電話があったと言います。



「連絡が取れない時は焦りとがっかり…って感じだったのですが、電話がきたときの気持ちは安堵でした」



そんな中、しもたかちゃんさんは一人でミニーとのグリーティングへ。ミニーに「今日、お誕生日ディズニーなのに夫がまだ寝てて…」と伝えると、「えぇ！？おきてぇぇぇ！！！」と、ミニーが遠くに向かって叫ぶような動作で叱咤してくれたそうです。ちょうどその頃、起きた夫も急いでパークに向かっていました。



しもたかちゃんさんが1人でショーを楽しんでいると、合流前の夫から突然“ミッキー謝罪動画”が送られてきました。



「ミッキーが頭を下げてて爆笑しました。とくに報告せずお互い同じようなグリーティングをしていたので、変なとこでシンクロした！！！と（笑）」



撮影時、夫が「9時に来るはずが寝坊した」と事情を説明すると、ミッキーは「なにやってるの！？こんなところに来てないで早く行かないと！！」と叱ったと言います。さらに「そこのショップで指輪やらネックレスやら買って、手ぶらで行くな！！」とまさかのアドバイスもあったとか。



「ミッキーが夫の肩を押して、頭を下げさせていたそうです。おかげでマイナスな気持ちは一気に吹き飛びました」



「まさか夫が“ひとりグリデビュー”するとは思いませんでした」



普段から夫はショーやグリーティングにはこだわりがなく、アトラクションと食事がメイン。今回は完全にひとりでグリーティングに挑んだ夫に対し、「基本的には写真撮影をお願いする人が多いと思うんです。動画を撮ってもらったことにも驚きましたし、まさか自撮りまでしているとは…正直上級者じゃん！？って思いました（笑）」と、しもたかちゃんさんは語ります。



一緒に行く時にはよくグリーティングで動画を撮っていたため、夫は普通のことだと思っていたそうです。



その後、夫は”非Dオタ”の友人たちとディズニーに行ったものの、「キャラクターには"会えなかった"」と言っていたのだとか。「グリーティングがなくて無意識に物足りなくなっているのでは〜！？しめしめ、という気持ちです。笑」と話します。



今回の投稿には、「旦那氏のソログリデビュー最高！」「素敵夫婦すぎてかわいい」といった共感コメントに加え、「面白すぎて飲んでたコーラが鼻から出ました」と爆笑の声も寄せられました。



まさかのアクシデントが、心温まる思い出に変わり、「遅刻してくれて…時間潰しにグリ選んでくれて…すべてに感謝です」と話すしもたかちゃんさん。夫婦のディズニースタイルはそれぞれ違っても、気持ちが伝われば楽しみ方は無限大。これからも“しめしめ”作戦が功を奏するか、注目です。