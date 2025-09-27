Âè59²ó¥¹¥×¥ê¥ó¥¿ー¥º¥¹¥Æー¥¯¥¹¡ÊGI¡ËÏÈ½ç
2025Ç¯9·î28Æü¡ÊÆü¡Ë4²óÃæ»³9Æü È¯Áö»þ¹ï¡§15»þ40Ê¬
ÏÈ½ç ÇÏÌ¾¡ÊÀÎð µ³¼êÌ¾¡Ë
1-1 ¥Ô¥åー¥í¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡ÊÌÆ4 ¾¾»³¹°Ê¿¡Ë
1-2 ¥è¥·¥Î¥¤ー¥¹¥¿ー¡Ê²´7 ÆâÅÄÇî¹¬¡Ë
2-3 ¥À¥Î¥ó¥Þ¥Ã¥¥ó¥êー¡Ê²´4 ²£»³Åµ¹°¡Ë
2-4 ¥Þ¥Þ¥³¥Á¥ã¡ÊÌÆ6 ´äÅÄË¾Íè¡Ë
3-5 ¥«¥ó¥Á¥§¥ó¥¸¥å¥ó¥¬¡Ê²´5 ºä°æÎÜÀ±¡Ë
3-6 ¥Ê¥à¥é¥¯¥ì¥¢¡ÊÌÆ6 C.¥ë¥áー¥ë¡Ë)
4-7 ¥µ¥È¥Î¥ìー¥ô¡Ê²´6 J.¥â¥ì¥¤¥é¡Ë
4-8 ¥Ú¥¢¥Ý¥ë¥Ã¥¯¥¹¡Ê²´4 ¾¾¼ãÉ÷ÇÏ¡Ë
5-9 ¥É¥í¥Ã¥×¥ª¥Ö¥é¥¤¥È¡ÊÌÆ6 Ã°ÆâÍ´¼¡¡Ë
5-10 ¥é¥Ã¥ー¥¹¥ï¥¤¥Í¥¹¡Ê¥»7 K.¥ê¥ç¥ó¡Ë
6-11 ¥È¥¦¥·¥ó¥Þ¥«¥ª¡Ê²´6 ²£»³Éð»Ë¡Ë
6-12 ¥ä¥Þ¥Ë¥ó¥¢¥ë¥ê¥Õ¥é¡Ê²´4 ÃÄÌîÂçÀ®¡Ë
7-13 ¥¸¥åー¥ó¥Ö¥ì¥¢¡ÊÌÆ4 ÉðË¡Ë
7-14 ¥«¥Ô¥ê¥Ê¡ÊÌÆ4 ¸Íºê·½ÂÀ¡Ë
8-15 ¥ë¥¬¥ë¡Ê²´5 ÀîÅÄ¾²í¡Ë
8-16 ¥¦¥¤¥ó¥«ー¥Í¥ê¥¢¥ó¡Ê²´8 »°±º¹ÄÀ®¡Ë
