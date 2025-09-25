NEXONは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC（Steam）用三人称視点ルートシューター「The First Descendant」において、クライマックス・アクション「ベヨネッタ」とのコラボレーションを11月6日より実施することを明らかにした。

大型コラボ第2弾として、クライマックス・アクション「ベヨネッタ」とのコラボレーションが実施される。今回のコラボレーションでは、「ベヨネッタ」の全身スキンや、両手両足に装着した銃などの武器スキンが登場するほか、限定のメイクアップスキンやモーション、エフェクトなど「ベヨネッタ」の要素が詰まったコンテンツが追加される。

また、今回のコラボレーションに先行し、最新トレーラーが初公開された。本日公開されたトレーラーでは、コラボレーション限定のスキンを身にまとったディセンダント「グライ」とレイドボス「デッドブライド」の壮絶な一騎打ちが描かれており、映画さながらの迫力ある戦闘が展開されている。

グライの手には、ベヨネッタ愛用の拳銃「スカボロウフェア」を再現したコラボ武器スキン仕様の「ラストダガー」が握られている。またベヨネッタの代名詞ともいえる「ウィッチタイム」を彷彿とさせる、スローモーションでの銃撃戦も描かれている。

9月27日9時からは、東京ゲームショウのブースから開発者ライブ配信も実施される予定。東京ゲームショウでお披露目される「ベヨネッタ」のコスプレ情報や10月1日のアップデートの先行レビューが公開される予定。

「ベヨネッタ」は2009年にセガより発売され、プラチナゲームズが開発を手掛けた3Dアクションゲーム。人知を超えた肉体と能力をもつ魔女ベヨネッタが、多彩な技で美しく華麗に天使を狩る。これまでのアクションゲームの概念を覆すクライマックスシーンの連続、体術と武器攻撃のコンビネーションが生み出す縦横無尽なアクションスタイルにより、プレーヤーの脳髄に直撃するようなアクションゲームとなっている。

東京ゲームショウ2025（TOKYO GAME SHOW 2025）

会期：9月25日～ 9月28日

・ビジネスデイ：9月25日10時～17時、9月26日10時～17時

・一般公開日：9月27日9時30分～17時、9月28日9時30分～16時30分

※一般公開日は、状況により会場時間が30分早まる場合があります。

会場：幕張メッセ Hall3（03-C01）（千葉市美浜区中瀬 2-1）

【ブース内容】

・キャラクターコスプレイヤー（ベヨネッタ、アルティメットバニー、アルティメットルーナ）

・大型LEDスクリーンでコラボレーショントレーラーを上映

・試遊コーナーでは、新シーズン「アクシオン平原」の試遊体験が可能

・2つのミッションをクリアし、東京ゲームショウ限定ジオラマをゲット

ミッション（1）：ラウンジコーナーで撮影した写真をSNSに投稿

ミッション（2）：ホバーバイクコーナーで撮影した写真をSNSに投稿

※XやInstagramなどのSNSアカウント

(C) NEXON Korea Corp. & NEXON Games Co, LTD. All Rights Reserved.