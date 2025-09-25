幼い頃から世間に「福くん」と呼ばれ親しまれてきた俳優・鈴木福は、今や21歳の大学3年生！ 立派に成長した鈴木は、バラエティ番組『相席食堂』（ABCテレビ）のロケで、“男性の象徴”だらけの珍神社を訪れ……!?

【TVer】珍神社の性の神様に、鈴木福が願ったこととは？ 千鳥「あらぁ～」「かわいらしいこと言うね～」

©ABCテレビ

1歳で芸能界デビューし、2025年で芸歴20年を迎える鈴木福。鈴木といえば、6歳の頃に出演したドラマ『マルモのおきて』でお馴染み。同い年の女優・芦田愛菜との名演技に加えて、主題歌『マル・マル・モリ・モリ！』の歌唱とダンスが大きな話題となった。

©ABCテレビ

あれから学業と並行して芸能活動をしていた鈴木は、現在大学3年生。ABCテレビの主演スペシャルドラマ『パワプロドラマ2025 ー平凡な新社会人の俺がサクセスした話ー』の放送が、9月26日深夜に控えている。

©ABCテレビ

そんな鈴木は、岡山県赤磐市でさまざまな人達に声を掛けられ、「『大きくなったね』って、初めましてなのによく言われます」と照れ笑い。彼のロケVTRをスタジオで見守るお笑いコンビ・千鳥も、街の人々と同様に「そうか～21歳か～」「（あれから）もう10数年」「大学生なんだ～」「そやねんな、子どものイメージがあるから」などとしみじみとした。

©ABCテレビ©ABCテレビ

やがて鈴木は、赤磐が誇るパワースポット・金勢大明神（こんせいだいみょうじん）へ。山奥に鎮座するこの神社には、夜尿症や腰から下の病気のほか、子授けのご利益があり、全国から参拝者が絶えない。

©ABCテレビ©ABCテレビ

敷地内は、とにかく男性のシンボルだらけ！ 男性の象徴を思わせる社殿の装飾、手水舎、賽銭箱のほか、願いが叶った参拝者たちが奉納した、男性器を模した大量の供え物のインパクトも強烈だ。

©ABCテレビ©ABCテレビ

男性のシンボルだらけの光景に鈴木は、「チ○コ！」とビックリ。「チ○コ！」と連呼し、「でか！ なにこれ!?」「性の神様ってことか！」「神様の頭がチ○コになっている。すげぇ！」と笑う彼に、千鳥もつられて笑顔に。「もう好きやん福くん～」「まだ子どもの部分が残っているってことやん。ああいうのを見て『チ○コ！』って言うってことは」とほっこりした。

©ABCテレビ©ABCテレビ

なお、鈴木の無邪気さと成長がわかるロケVTRは、『相席食堂』9月23日放送回で公開された。

【TVer】「テレビの前で言う話じゃないですけど……」鈴木福にぶっ刺さった、千鳥・大悟の“型破りな恋愛格言”とは？ ノブ「波紋が巻き起こります！」