引退からわずか1年半で”年商200億企業の経営陣”へ転身！元サッカー日本代表・大津祐樹が歩む「超異色キャリア」

実業家として活躍する元日本代表

サッカー日本代表として2010年南アフリカ、2014年ブラジル、2018年ロシアのワールドカップ3大会でキャプテンを務めた長谷部誠がフランクフルトU-21と日本代表コーチとして新たな一歩を踏み出す傍らで、同じ時代を戦った岡崎慎司がドイツ6部のバサラマインツ監督、柿谷曜一朗が”サッカー文化人”として再出発するなど、トップ選手の引退後のキャリアはさまざまだ。解説者としてメディアに露出したり、Jリーグクラブの指導者になる道は狭き門。異なる世界での活躍を目指す者が実際には多い。

その筆頭と言えるのが、2023年12月に16年間のプロ生活に終止符を打ち、実業家の道を邁進している大津祐樹である。

1990年3月生まれの大津は、2008年に東京・成立学園高校から柏レイソル入り。スピード溢れるドリブルと強烈なシュートで一世を風靡した。2011年夏には、現在、町野修斗と福田師王が在籍するドイツ・ブンデスリーガ1部のボルシア・メンヘングラードバッハ（MG）へ移籍。2012年夏にはU-23日本代表のエースFWとしてロンドン五輪に出場。初戦のスペイン戦で先制弾を叩き出すなど、日本の4強入りの原動力となった。

その後、オランダ1部・VVVフェンロを経て、2015年1月に古巣・柏に復帰。2018年には横浜F・マリノスへ移籍し、アンジェ・ポステコグルー監督という名将と出会い、2019年のJ1制覇を経験した。

コロナ禍の2021年にはジュビロ磐田へ移籍。3シーズンを過ごしてピッチを去ったが、その時点ではまだ契約が残っていた。

「ケガの影響もあって100％でプレーできないのなら、チームのために引退するべき。それにベテラン選手は年俸も高い。その分のお金を若手に回してほしかった」と彼は引退会見で堂々と発言。推定・約5000万円ほどの年俸を辞退して、プレーヤー人生に区切りをつけたのである。

現役時代から始まっていた“第二のキャリア”

大津がそれだけの大胆なアクションを起こせたのは、現役の間に起業していたことが大きい。

2015年に「大津祐樹×酒井宏樹（オーストラリアAリーグ・オークランドFC）サッカースクール」を立ち上げると、2019年には再び酒井とともに株式会社ASSISTを設立。当初はサッカー部所属の大学生と企業をマッチングする人材事業からスタートした。

その後、対象を全大学生に拡大。既卒の転職支援やイベントプロモーション、備品の支援なども手掛けるようになるなど、事業規模は拡大の一途を辿っている。

「引退直後の2024年1月からは、高級時計店を営む株式会社コミットの取締役も兼務し、東京・銀座の店舗で経営に携わるようになりました。ASSISTとコミットは2023年3月にパートナーシップを結んでいたんですが、幸田卓朗社長から『一緒にやらないか』と声をかけていただいたのを機にコミットグループ入りし、時計事業にも乗り出す形になりました」

大津のチャレンジはそれだけにとどまらなかった。今年1月からは東京都北区など都内5つの区をホームタウンとする東京都社会人リーグ2部（J1から数えて8部相当）のサッカークラブ「スペリオ城北」の経営にも、ASSISTとして参画したのだ。

「複数の現役・OB選手がオーナーになって選手の成長を目指すクラブを作りたいということで、宇佐美貴史（G大阪）ら現役Jリーガー6人とともに出資しています。僕は今季から監督として指揮を執らせてもらっています」と本人は言う。9月19日時点でAブロック4位と目標には届いていないが、ここから巻き返しを図っていく構えだ。

飲食業への新たな挑戦

こうして多角化を推進する大津だが、6月には新たな業種にも参入した。それは飲食業。都内でnou（ノウ）、iro(イロ＝ともに目黒区東山）、kiso(キソ＝港区麻布十番）という3つの飲食店を営むCielo8をコミットグループに加え、こちらの経営にも関与することになったのである。

「僕はもともと2020年にオープンしたnouの客だったのですが、まず料理が本当においしかった。何人かJリーガー仲間も連れていきましたけど、みんな『いい店だね』と口を揃えていました。そうやって定期的に通う中で、『お客さんを大事にする』『お客様ファースト』という社長の板垣亮君の哲学に共感を深めていきました。それはコミットの幸田社長も同じ思いだったと言います。

そうやって交流が続いていた今年の頭に『みんなで一緒にやらないか』という話になり、亮君も快諾してくれました。3店舗目のkisoを半年後にオープンするということも決まり、本格的に動き始めました。

迎えた6月27日。この日、僕はASモナコのレジェンドマッチで大阪に行っていたのですが、次男が生まれ、妻（テレビ朝日の久冨慶子アナウンサー）の誕生日でもあった。そういう素晴らしい日にkisoがスタートしたので、本当に忘れられないですね」と大津はしみじみと言う。（文中敬称略）

・・・・・・

【つづきを読む】『「現役後は大丈夫？と聞かれたくなかった」引退1年半で“年商200億”の経営者に…元サッカー日本代表の「独自の経営哲学」』

【つづきを読む】「現役後は大丈夫？と聞かれたくなかった」引退1年半で”年商200億”の経営者に…元サッカー日本代表の「独自の経営哲学」