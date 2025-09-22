「Mリーグ」黒沢咲の妹がSNSに登場し反響「めっちゃ美人」「似てる」
麻雀のプロリーグ「Mリーグ」に参戦中のTEAM RAIDEN／雷電メンバーで知られる黒沢咲（日本プロ麻雀連盟）が20日にエックスを更新し、実妹が料理の手ほどきをしている姿を公開。「妹さんもお姉さんに負けない位 美人さんなのですね…」「登場人物みんな美人」といった声が寄せられている。
【写真】登場人物みな美しい！ 雷電・黒沢咲の実妹と手塚紗掬の2ショット
黒沢は「サキクさん、ハマグリのお吸い物を（私の妹に）習うの巻（笑）」とつづりながら、同じ連盟のプロで、「Mリーグ」KONAMI麻雀格闘倶楽部の佐々木寿人（連盟）の妻としても知られる手塚紗掬に、実妹が料理の手ほどきをしている姿を公開している。
妹の手ほどきによって完成した「お吸い物」の出来は上々のようで、手塚も「ほんとに私作ったかな？ってくらい美味しくてびっくりしてる」「ろみちゃんが隣にいるだけでおいしくなるの凄い 笑」と、黒沢の妹を称賛していた。
コメント欄では、黒沢の妹に注目が集まり、「妹さんもお姉さんに負けない位 美人さんなのですね…」「登場人物みんな美人」「めっちゃ美人」「似てる」「そこの空間には美人しかいない件」といった声が寄せられている。
引用：「黒沢咲」エックス（@kurosawasaki）
