元俳優で群馬県高崎市にある人気ラーメン店「中華そば こましょう」の店主・小松正一さんが、2025年9月20日に亡くなった。61歳だった。「こましょう」公式Xが同日に報告した。寺島進さんら親交のあった俳優仲間が追悼の言葉を投稿している。

「突然過ぎて、どうご報告すれば良いのか分からず」

「こましょう」公式Xは20日、「本日 中華そばこましょう店主小松正一が旅立ってしまいました」と報告。「突然過ぎて、どうご報告すれば良いのか分からずすみません」と戸惑っている様子も伝えた。

「こましょう」は、8月20日から休業が続いており、9月17日にはXで「店主が現在病気療養中なのですが」と明かし、「奇跡的な回復が出来るように『快くなれ！』と元気玉を送ってください！！！」と伝えていた。

「こましょう」公式Xは9月21日、小松さんについて「楽しいことが大好きな人なので 会いに来られる方は会いに来てください」として、26日にお通夜、27日に告別式を行うことを報告している。

寺島進さん、勝村政信さんが追悼

小松さんの訃報を受け、寺島さんは21日にXで「三船プロの養成所からの同期生で日本一美味い中華そば『#こましょう』の店主になった、親友の #小松正一 が昨日亡くなってしまった」と、写真とともに投稿。「放心状態な俺は、何かしなくては！と鍋を。小松の美味かった鳥鍋を真似して偲んで。合掌」と追悼した。

俳優の勝村政信さんも21日、小松さんについて、「同い年で、ウインドインザウィローって音楽劇で初めて一緒になって、ずっと仲良くて。売れてたのに、ラーメン屋になりたいって突然役者辞めて、今日突然いなくなりました」と述べ、「小松をかわいがってくださってありがとうございました」と伝えた。