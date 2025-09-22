ÈþÍÆ¼¼¤ÇÀàÅðµ¿¤¤¡¢ÃËÂáÊá¡¡3ÅÔÉÜ¸©¤ÇÈï³²100·ï¤«
¡¡ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¤ÎÈþÍÆ¼¼¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢¸½¶â¤òÅð¤à¤Ê¤É¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£ÁÜºº3²Ý¤Ï22Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢ÀàÅðÍÆµ¿¤Ê¤É¤Ç¡¢½»½êÉÔÄê¡¢Ìµ¿¦Â¼¾å¿¿°ìÍÆµ¿¼Ô¡Ê38¡Ë¤òÂáÊá¤·¤¿¡£ÁÜºº3²Ý¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö8·î²¼½Ü¤´¤í¤«¤éÅìµþ¡¢°¦ÃÎ¡¢Âçºå¤Ç100·ï¤°¤é¤¤¤ä¤Ã¤¿¡×¤È¶¡½Ò¡£¥Ý¥¹¥È¤Ê¤É¤ò¤³¤¸³«¤±¤ÆÃæ¤Î¹ç¸°¤ò»È¤¤¡¢ÈþÍÆ¼¼¤ä¥¨¥¹¥Æ¥µ¥í¥ó¤òÃæ¿´¤ËÅð¤ß¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡ÍÆµ¿¼Ô¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ë¿·´´Àþ¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¼Ö¤Ç»£¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¼Ì¿¿¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±²Ý¤Ï3ÅÔÉÜ¸©¤ò¿·´´Àþ¤Ç°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤Æ¡¢Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂáÊáÍÆµ¿¤Ï8·î28Æü¸áÁ°1»þÈ¾¤´¤í¡¢Ãæ±û¶è¤Î¥Ó¥ëÆâ¤Ë¤¢¤ëÈþÍÆ¼¼¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢¶â¸Ë¤«¤é¸½¶âÌó30Ëü±ß¤òÅð¤à¤Ê¤É¤·¤¿µ¿¤¤¡£