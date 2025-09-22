ＡＩクロスが３日続伸、広告企画などを手掛けるロウプを買収へ ＡＩクロスが３日続伸、広告企画などを手掛けるロウプを買収へ

ＡＩ ＣＲＯＳＳ<4476.T>が３日続伸している。前週末１９日の取引終了後、広告宣伝に関する企画・制作やマーケティングリサーチなどを手掛けるロウプ（東京都新宿区）の全株式を１０月１日付で取得し子会社化すると発表しており、好材料視されている。



ロウプの持つブランド体験の設計力、コピーライティング・クリエイティブ制作力、データ分析・ＣＲＭ（顧客関係管理）／ＭＡ（マーケティングオートメーション）の運用ノウハウを活用することで、一層高精度かつ統合的なマーケティング支援が可能になると判断したという。取得価額は非開示。なお、２５年１２月期業績予想への影響は精査中としている。



出所：MINKABU PRESS