Ä«¥É¥é¡Ú¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Û¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Þ¥Î¡¦¥´¥í¡¼¡Ê°ËÎéÈàÊý¡Ë¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¿ÍÊª¡Ö¥¥Î¥È¡¼¥ë¡×¤ÎÀ¸³¶
Ä«¥É¥é¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ë¤Ï¡¢ÂçÊª±é½Ð²È¤È¤·¤Æ¥Þ¥Î¡¦¥´¥í¡¼¡Ê±é¡§°ËÎéÈàÊý¡Ë¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¼Â¤Ï¤³¤Î¿ÍÊª¤Ë¤â¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¿ÍÊª¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¿ÍÊª¤³¤½¤¬¡¢Àï¸å¤ÎÆüËÜ¤Î±é·à³¦¤Ë³×¿·Åª¤ÊÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¥¥Î¥È¡¼¥ë¤Ç¤¹¡£
Åìµþ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥¥Î¥È¡¼¥ë¤Ï¡¢Âç³Ø¤Ç±é·à¤òÀì¹¶¡£¤·¤«¤·ÀïÁè¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ìÅÙ¤Ï¤½¤ÎÆ»¤«¤é±ó¤¶¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¥¥Î¥È¡¼¥ë¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀï¸åÆüËÜ¤Î±é·à³¦¤È´Ø¤ï¤ê¡¢¿Í¡¹¤Î¿´¤Ë»Ä¤ëºîÉÊ¤ò»Ä¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥¥Î¥È¡¼¥ë¤ÎÀ¸³¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÂçÀµ11¡Ê1922¡ËÇ¯5·î30Æü¡Ê¤¢¤ë¤¤¤Ï31Æü¤È¤â¡Ë¡¢¥¥Î¥È¡¼¥ë¡ÊËÜÌ¾ ÌÚ²¼Å°¡Ë¤Ï¡¢Åìµþ¤ÎÀ¤ÅÄÃ«¶è¤Ç¡¢¾¾µÜ»°Ïº¤Î»Ò¤È¤·¤ÆÀ¸¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»þ¤Î½ÐÀ¸Ì¾¤Ï¾¾µÜÅ°¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ä¤¬¤Æ»°É©·Ï¤ÎËþ½£¥Ñ¥ë¥×¹©¶È¤Î¾ïÌ³¡¦ÌÚ²¼ÁÔ¡Ê¤µ¤«¤ó¡Ë¤ÎÍÜ»Ò¤È¤Ê¤ê¡¢ÌÚ²¼À«¤Ë²þÀ«¡£Áá¤¯¤«¤é¾Íè¤ò¾üË¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Âç´ë¶È¤Î´´Éô¤ÎÍÜ»Ò¤ËÆþ¤ë¤Û¤É¤Ç¤¹¤«¤é¡¢À¸²È¤ä¼ÂÉã¤¬ÁêÅö¤Ë¿®ÍÑ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿Î©¾ì¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â»Ç¤¨¤Þ¤¹¤Í¡£
À®Ä¹¸å¡¢Äª¤ÏÆüËÜÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¡£·Ý½Ñ³ØÉô¤ÇÀ¸³¶¤ÎÅ·¿¦¤È¤Ê¤ë·à¤ä±é½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ó»Ï¤á¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·Åö»þ¤ÎÆüËÜ¤Ï¡¢¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌ´¤òÄÉ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê»þÂå¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¾¼ÏÂ16¡Ê1941¡ËÇ¯¡¢ÂÀÊ¿ÍÎ¡ÊÂçÅì°¡¡ËÀïÁè¤¬ËÖÈ¯¡£ÆüËÜ¤ÏËÜ³ÊÅª¤ËÏ¢¹ç¹ñ¤È¤ÎÀïÁè¤Ø¤ÈÆÍÆþ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö»þ¤ÎÅ°¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¹ñ¤ò»×¤¦Ç®°Õ¤Ë°î¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¼þ°Ï¤Î´«¤á¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢³ØÀ¸¤Ç¤¢¤Ã¤¿Å°¤Ï³¤·³Í½È÷³ØÀ¸¤Ë»Ö´ê¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ³ØÅÌ½Ð¿Ø¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Å°¤Ï³¤·³¹Ò¶õÂâÃæ°Ó¤Ë¤Þ¤Ç¾º¿Ê¡£¤·¤«¤·¾¼ÏÂ20¡Ê1945¡ËÇ¯¤Ë½ªÀï¤ò·Þ¤¨¡¢Ìµ»ö¤ËÀ¸¤¤ÆÇã¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢À¸¤»Ä¤Ã¤¿Å°¤Ï¡¢¼º¤Ã¤¿ÀÄ½Õ»þÂå¤ò¼è¤êÌá¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢±é·à¤ÎÀ¤³¦¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
½Ð·âÁ°¤ÎÎíÀï¡£Å°¤ÏÀï»à¤·¤¿Ãç´Ö¤¿¤Á¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¤«¡Ä
¥é¥¸¥ª¡¢¤½¤·¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¤Î»þÂå¤Ø¡½¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤È¡Ö²ø·æ¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×
Àï¸å¡¢Å°¤ÎÀ¸³è¤ËÂç¤¤ÊÊÑ²½¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤¹¡£
»äÀ¸³è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢2ºÐ²¼¤Î»º²Ê°å¡¦ÏÂ»Ò¡Ê¥É¥¯¥È¥ë¡¦¥Á¥¨¥³¡Ë¤È·ëº§¡£ÏÂ»Ò¤ÏÆüËÜ¤ÎÀ°å³Ø¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤Ç¤â¤¢¤ë¿ÍÊª¤Ç¤·¤¿¡£
¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤¬½¼¼Â¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Å°¤Î³èÆ°¤Ë¤âÉý¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤ä¤¬¤ÆÅ°¤Ï·àÃÄ¡¦ÆÈÎ©·à¾ì¤òÀßÎ©¡£¤ä¤¬¤ÆÅìµþÀÄÇ¯·à¾ì¤ò·Ð¤Æ¥Æ¥¢¥È¥ë¡¦¥¨¥³¡¼¤ËÆþÃÄ¤·¡¢µÓËÜ²È¤ä±é½Ð²È¤È¤·¤Æ·àÃÄ³èÆ°¤òËÜ³Ê²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊüÁ÷ºî²È¡¦»°ÌÚ·ÜÏº¤ÎÍ¶¤¤¤ÇNHK¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ØÆüÍË¸ä³ÚÈÇ¡Ù¤Î¹½À®ºî²È¤È¤·¤Æ»²²Ã¡£¿Íµ¤ºî²È¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
1950Ç¯ÂåÈ¾¤Ð¤ÎNHKÀ©ºî¤Ç¤Ï¡ÖµÓ¿§¡§¥¥Î¡¦¥È¡¼¥ë¡×¤È¤·¤ÆÌ¾Á°¤¬¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡£¤³¤Îº¢¤Ë¤ÏÉ®Ì¾¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Åö»þ¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤ÎÁðÁÏ´ü¤Ç¤·¤¿¡£Æ©¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÍÊª¤ÎÅÐ¾ì¤Ï¡¢ÊüÁ÷³¦¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂÔË¾¤À¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¾¼ÏÂ33¡Ê1958¡ËÇ¯¡¢¡Ø¸÷»Ò¤ÎÁë¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ë¡Ö¹½À®¡×Ì¾µÁ¤Ç»²²Ã¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¡È¹½À®¼Ô¡Ê¡á¹½À®ºî²È¡Ë¡É¤È¤¤¤¦¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤¬ÆüËÜ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤Ç½é¤á¤ÆÌÀ¼¨¤µ¤ì¤¿²è´üÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤ÆÅ°¤ÏNHK¤Î¡ØÌ´¤Ç¤¢¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ù¤Ë¤âµÓËÜ¡¦¹½À®¤Ç´ØÍ¿¡£²Î¤ÈÀ£·à¤Î¡ÈÃÊ¼è¤ê·Ý¡É¤ò¥Æ¥ì¥Ó¤ËÄêÃå¤µ¤»¤ë°ìÍã¤òÃ´¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÉñÂæÌÌ¤Ç¤Ï¥Æ¥¢¥È¥ë¡¦¥¨¥³¡¼¤Î·ëÀ®¡¦±¿±Ä¤Ë¿¼¤¯´Ø¤ï¤ê¡¢ËÝÌõ´î·à¤ä¿·ºî¤Î¾å±é¤ò½Å¤Í¤Þ¤¹¡£
¾¼ÏÂ31¡Ê1956¡ËÇ¯¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¾¡Íø¼Ô¡Ù¤Ç·Ý½Ñº×¾Þ¾©Îå¾Þ¤ò¡¢Íâ¾¼ÏÂ32¡Ê1957¡ËÇ¯¤Ë¤Ï¡Ø¿ÍÌ¿¡Ù¤Ç·Ý½Ñº×¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÈÕÇ¯¤Þ¤ÇÂ³¤¤¤¿¡ÖÉñÂæ¡ß¥Æ¥ì¥Ó¡×¤Î±ý´Ô¤Ï¡¢¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¼þÊÕ¤È¤âÀÜÅÀ¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Å°¤ÏÉñÂæÈÇ¡Ø²ø·æ¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤Î±é½Ð¤òÃ´Åö¡£¾¼ÏÂ¤ÎÂç½°·Ý½Ñ¤ò²£¶ú¤Ç¤Ä¤Ê¤°ºî¤ê¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò½Ä²£Ìµ¿Ô¤Ë±Û¶¤·Â³¤±¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
Ê¿À®11¡Ê1999¡ËÇ¯11·î29Æü¤ËË×¡£µýÇ¯77ºÐ¡£
ÆüËÜ¤Î±é·à³¦¤ÈÊüÁ÷³¦¤ËµðÂç¤ÊÂÀ×¤È¡¢Âç¤¤ÊÌ´¤òÉÁ¤¤¤Æ»Ä¤·¤¿°ìÀ¸¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ø²ø·æ¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿·à¾ì¡¦¥¢¥È¥ê¥¨¥Õ¥©¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ì¡£