スヌーピーデザインのクロレッツが数量限定で登場！総勢860名に豪華コラボグッズが当たるキャンペーンも同時開催
クロレッツ40周年とコミック「PEANUTS(ピーナッツ)」75周年のダブルアニバーサリーを記念したコラボが実現！2025年9月22日(月)から、PEANUTSの仲間たちがパーティーを楽しむ様子を描いた限定パッケージが登場する。
【画像】スヌーピーデザインのパッケージを見る
今回のコラボでは「みんなでお祝いしよう！」をテーマに、カラフルな風船やパーティーハットで着飾ったPEANUTSの仲間たちが大集合。スヌーピーデザインのパッケージ販売だけでなく、クロレッツ公式Xおよび公式LINEアカウントにて、オリジナルコラボグッズなどの豪華賞品が総勢860名に当たるキャンペーンを実施する。
■スヌーピーの限定デザインパッケージは全3種類
数量限定で登場するコラボパッケージは全部で3種類！この機会にいつもと違う味を試してみるのも一興。ラインナップは以下の通り。
・「クロレッツ ビッグミント ボトル」
グリーンのボトルに楽器を演奏するスヌーピーたちが描かれた、爽快感あふれるミント味。
・「クロレッツ ビッグレモン ボトル」
イエローのボトルに笑顔のスヌーピーがかわいい、さわやかなレモン味。
・「クロレッツ フレッシュアップル」
噛んだ瞬間芳醇な香りが広がる、人気のアップルフレーバーのスティックタイプ。
ビッグミントとビッグレモンは、通常の1.4倍サイズの大粒タイプだから、噛み応えも満足感もバッチリ。さらにスティックタイプが入っているBOXの下には、PEANUTSの仲間たちが隠れているサプライズ付き。どのキャラクターが隠れているか、売場でぜひチェックしてみて。
■スヌーピーグッズが当たる！2つのキャンペーンを同時開催
今回は応募方法が選べる2つのキャンペーンを同時開催！クロレッツ公式X(旧Twitter)で行われる「オープンキャンペーン」と、購入レシートをLINEで送って応募する「クローズドキャンペーン」、合計860名に豪華PEANUTSオリジナルグッズが当たる大型企画だ。
■X(旧Twitter)で簡単応募！フォロー＆ポストキャンペーン
クロレッツ公式Xアカウント(@Clorets_jp)をフォローして、本キャンペーンの応募期間中に投稿されるポストのクイズに答えるだけ。16投稿すべてに応募すると、Wチャンスでステンレスボトルが当たる！
応募期間：2025年9月22日(月)10時〜10月20日(月)23時59分
賞品
・PEANUTSオリジナルQUOカードPay 500円分(500名)
・【Wチャンス】PEANUTSオリジナルステンレスボトル(30名)
ステンレスボトルは、シルバーをベースにさまざまな表情のPEANUTSの仲間たちがデザインされていて、オフィスや学校での普段使いにもピッタリ。
■購入金額で選べる！3つのコースでレシート応募キャンペーン
さらに、購入レシートで応募すると、抽選で最大330名にPEANUTSオリジナルグッズが当たるチャンスも。LINEの公式アカウントを友だち追加して、購入レシートを撮影・送信するだけで応募完了。購入金額に応じて、お好みのコースを選べるのが魅力的。
応募期間：2025年9月22日(月)10時〜11月17日(月)23時59分
賞品：
・リフレッシュ応援コース…「PEANUTS」オリジナルQUOカードPay 1000円分(200名)
※クロレッツ製品を合計100円以上購入したレシートで応募可能
・ハッピーお出かけコース…「PEANUTS」オリジナルトートバッグ(100名)
※クロレッツ製品を合計500円以上購入したレシートで応募可能
・お祝いパーティーコース…PEANUTSオリジナルティーポットセット(30名)
※クロレッツ製品を合計1000円以上購入したレシートで応募可能
ティーポットとマグカップ2個がセットになった「お祝いパーティーコース」は、来客時にも大活躍する優れもの。「ハッピーお出かけコース」のトートバッグも、ちょうどいいサイズ感で買い物やおでかけに便利。「リフレッシュ応援コース」は、なんと100円購入で1000円分のQUOカードPayが当たるという、驚異の10倍還元！当選確率アップを狙って、何度でも応募してみよう。
うれしいことに、今回のキャンペーンは限定パッケージだけでなく、クロレッツ全製品が対象。つまり、いつも愛用しているお気に入りの味でも参加できちゃうから、この機会にまとめ買いするのもアリ。キャンペーン特設サイトでは、各キャンペーンの詳細や応募方法の詳しい手順も確認可能なので、アクセスしてみて。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
