正義のオートボットからは、司令官オプティマスプライムなどがラインナップ！HIPSHOP「TRANSFORMERS Series」
HIPSHOP(ヒップショップ)が、2024年に40周年を迎えた変形ロボットキャラクター『トランスフォーマー』とコラボレーション！HIPSHOP TRANSFORMERS Seriesに“変形”して登場！
HIPSHOP「TRANSFORMERS Series」
2025年9月19日(金)発売
OPTIMUS PRIME
BUMBLEBEE
JAZZ
MEGATRON
STARSCREAM
SOUNDWAVE
HIPSHOP 各店
■ボクサー_アンダーパンツ 全6種
ADULT’S SIZE：2,800円(税込)
KIDS’ SIZE：2,500円(税込)
SIZE：
M(ウエスト 76〜84cm)
L(ウエスト 84〜94cm)
LL(ウエスト 94〜104cm)
110(ウエスト 49〜55cm)
130(ウエスト 53〜59cm)
TYPE：転写プリントポリエステル成型
HIPSHOP(ヒップショップ)が、2024年に40周年を迎えた変形ロボットキャラクター『トランスフォーマー』(発売元：株式会社タカラトミー)とコラボレーション！HIPSHOP TRANSFORMERS Seriesに“変形”して登場します！
1980年代に放送された初代TVアニメ『戦え！超ロボット生命体 トランスフォーマー』に登場する象徴的なキャラクターたちをセレクト。
正義のオートボットからは、司令官オプティマスプライム、人気者のバンブルビー、スタイリッシュな戦士ジャズ。
対する悪のディセプティコンからは、圧倒的な存在感を放つメガトロン、音と情報を操るサウンドウェーブ、空中戦の覇者スタースクリームをラインナップ。
『トランスフォーマー』のデザインは直線的かつメカニカルで、無骨さの中にキャラごとの美学が光る、まさにロボットの「原点」とも言えるビジュアルが今もなお支持され続けています。
このシリーズは、そんな初代の魅力を忠実に落とし込み、80年代のスピリットを現代のスタイルへと変換した、まさにHIPSHOPの得意とするスタイリッシュなデザイン。
UNDERWEAR LINE UP
PACKAGE
ファン心をくすぐる、飾って楽しめる仕様のパッケージ。
人気・個性・バランスに優れた“黄金世代”のキャラクターたちを堂々とレイアウト。
集めて並べたくなる、まさに“コレクション必須”の仕上がりです。
HIPSHOPのアンダーウェアに“変形”したことで、世代を問わず楽しめる、新たなトランスフォーマー体験がここに誕生しました。
KID’S SIZE
トランスフォームするのは、大人だけじゃない。
オプティマスプライム・バンブルビー・メガトロンの人気キャラクター3種を、大人と同じ世界観そのままに、子ども用サイズで展開します。
子どもの“好き！”と親の“懐かしい！”が重なりあう、まさに世代を超えて楽しめるデザイン。
ファミリーでおそろいにするもよし、お子さまへのプレゼントや、特別な日のギフトにもぴったりです。
デザインは 6種類。
ボクサー各種サイズはM/ L / LLの 3サイズ展開。
キッズは110 / 130の2サイズ展開。
アンダーパンツのボディには、汗を素早く発散しさらりとした肌触りをキープする、
速乾性と伸縮性に優れたポリエステル素材を採用しています。
隠れたファッションを楽しめるインナーアイテムはギフトにも最適。
機能性に優れた素材でスポーツやフィットネスの時のアクティブウェアとしても！
すべてのオートボット＆ディセプティコンファンに贈るコレクション。
(C) TOMY
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post 正義のオートボットからは、司令官オプティマスプライムなどがラインナップ！HIPSHOP「TRANSFORMERS Series」 appeared first on Dtimes.