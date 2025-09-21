J2リーグは20日に第30節の10試合を行った

J2リーグは9月20日に第30節の10試合を行った。

残り8試合となったなか、自動昇格枠2をめぐる争い、6位まで出場できるプレーオフ出場権の争いが、ますます混とんとしてきている。

首位の水戸ホーリーホックは、アウェーでいわきFCと0-0のスコアレスドロー。同時刻に行われた2位のV・ファーレン長崎とカターレ富山の試合では、富山がリードして後半ATを迎えたが、マテウス・ジェズスが後半AT2分に起死回生の同点ゴールを記録。首位浮上はならなかった長崎だが、水戸と勝ち点55で並んだままとなった。

そして、この2チームを追う3位のジェフユナイテッド千葉は、呉屋大翔のゴールで最下位に沈む愛媛FCとのアウェーゲームを1-0で制した。これにより勝ち点を54まで伸ばした千葉は、自動昇格圏にいる上位2チームに勝ち点差「1」と迫っている。

プレーオフ出場圏内で最上位の千葉が上位2チームに迫る一方、4位から6位をめぐる争いは明暗が分かれた。徳島ヴォルティスは、北海道コンサドーレ札幌にホームで1-2の敗戦を喫した。ジュビロ磐田は藤枝MYFCとの静岡ダービーに1-2で敗戦、RB大宮アルディージャもFC今治とのホームゲームを2-3で落とし、勝ち点を伸ばせなかった。

一方、ベガルタ仙台はモンテディオ山形とのみちのくダービーに3-1で快勝して4位に浮上。また、1年でのJ1復帰を目指すサガン鳥栖も4-2でロアッソ熊本との九州ダービーを制した。この結果、仙台が4位、鳥栖が5位となっている。10位の札幌までがプレーオフ出場圏内の6位まで勝ち点5に迫っており、今シーズンの昇格争いはますます熾烈を極めそうだ。

ファンからも「J2難しい」「魔境だわ」「自動昇格、プレーオフ、ともに面白い争い」「今後が楽しみ」「年々魔境度合いが増している」「どんどん下が詰まってきてる」「混戦状態のJ2」「勝ち点差なさ過ぎて毎試合が決勝戦」「魔境過ぎる」「また詰まってきた」と、さまざまなコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）