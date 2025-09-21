約8カ月ぶりの発信に、世間の反応は厳しく……。

元俳優の前山剛久（34）が9月2日までにインスタグラムを更新。今年も残すところ4カ月を切ったこのタイミングに文面は《2025年、初投稿です。》。

「インスタグラムの前回の更新は昨年12月末のこと。久々に投稿した2日以降も8日、15日とその頻度が上がってきており、芸能活動の再開が囁かれています。しかしながら前山さんが投稿するたびにネットニュースに取り上げられ、コメント欄には彼に対する拒否反応を示す声が並んでいますね」（スポーツ紙記者）

《イメージは消せない》

《大人しく表に出ない仕事すりゃ良いのに》

《これは 炎上するか反応見てるんだよ 炎上しなければ徐々に再開して 炎上したらまた当分休む》

《中居より復帰無理やろ》

辛辣な声の背景には、’21年12月に亡くなった神田沙也加さん（享年35）の存在が関係している。

「前山さんは沙也加さんの元交際相手でした。沙也加さんの急逝からまもなく、前山さんが彼女を罵倒していたという報道があったのです。この報道によって、前山さんに対して非難の声が殺到し、’22年1月、前山さんは心身の不調を理由に活動休止。同年6月には所属事務所を退所して、事実上の芸能界引退状となっていました」（前出・スポーツ紙記者）

前山同様、活動休止・自粛中のタレントの復帰の“匂わせ”が続いている。例えば、やす子（27）に対して心無い投稿をXで行い、活動休止中となったフワちゃんだ。

「3日放送のバラエティ番組『人間研究所 〜かわいいホモサピ大集合!!〜』（日本テレビ系）で、レギュラー出演する伊集院光さんが“フワちゃんだよ、フワちゃん。フワちゃん呼ぼうぜ。フワちゃんが動物で出てたらさぁ、絶対話題になるって”と呼びかけました。番組側も“いつでもお待ちしています”とテロップを入れており、まんざらでもない様子。これまでは“フワちゃん”の名前はタブーのように扱われていたので、テレビ局内で解禁のムードがある証拠でしょう」（芸能記者）

活動自粛中のあの芸人も動き出している。スピードワゴンの小沢一敬（51）だ。

「8日放送のバラエティ番組『耳の穴かっぽじって聞け！』（テレビ朝日系）において、チュートリアルの徳井義実さん、とろサーモンの久保田かずのぶさんが小沢さんについて言及しています。久保田さんはつい最近小沢さんと電話で近況について話したとも語っていました」（前出・芸能記者）

さらに、小沢は19日投稿の長州力（73）のXに次長課長の河本準一（50）、徳井とともに登場。久しぶりに近影を披露しており、業界でも“復帰間近”と囁かれている。

だが――、前山の復帰の困難さは「小沢さん、フワちゃんの比じゃない」と話すのは芸能関係者。

「そもそも、前山さんは引退前もテレビ露出がほとんどなかったので、復帰するとしたら舞台関係になるでしょうが、そこのハードルもかなり高いでしょうね」（前出・芸能関係者、以下同）

というのも、昨年も舞台復帰が頓挫していて――。

「昨年2月、前山さんは突如としてインスタグラムを開設。さらに同年8月には『週刊女性』のインタビューを受け、芸能活動を再開する意向を示しました。ですが、ここでの発言が物議を醸してしまい、再び大炎上。その後、芸能活動再開の第一歩として考えていた舞台『ある日の通り雨と共に』は上演中止になっています。現状もSNSを発信するだけで炎上していますから、復帰はなかなか難しいでしょうね」