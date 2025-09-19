¡Ø¥Ô¥ãー¡Ù¤ÈÌÄ¤¤Ê¤¬¤é¤¦¤í¤¦¤í¤¹¤ë»ÒÇ¤Ë¡Ä¡Ä¤ª»Ð¤µ¤óÇ¤¬¸«¤»¤¿¡Ø¿´²¹¤Þ¤ëÂÐ±þ¡Ù¤ËÌþ¤µ¤ì¤ë¿Í¤¬Â³½Ð¡ÖÍ¥¤·¤¤¤ª»Ð¤µ¤ó¡×¡ÖÃçÎÉ¤·¤À¤Í¡×
¤·¤¤ê¤ËÌÄ¤¯»ÒÇ¤òÁ°¤Ë¡¢¤ª»Ð¤µ¤óÇ¤¬¼è¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤È¤Ï¡Ä¡©»ÐÄï´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë2É¤¤ÎÇ¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤¬X¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ»ö¼¹É®»þÅÀ¤ÇÅê¹Æ¤Ï14.5ËüÉ½¼¨¤òÆÍÇË¤·¡¢¡ÖÃçÎÉ¤·¤µ¤ó¤À¡×¡Ö¤«¤ï¤ï¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡§¡Ø¥Ô¥ãー¡Ù¤ÈÌÄ¤¤Ê¤¬¤é¤¦¤í¤¦¤í¤¹¤ë»ÒÇ¤Ë¡Ä¡Ä¡Û
É¬¤º±þ¤¨¤ë¤ª»Ð¤µ¤ó
X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ötiaragdoll¡×¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢»ÒÇ¤Î¥¢ー¥µー¤¯¤ó¤È¡¢Àè½»Ç¤Î¥Æ¥£¥¢¥é¤Á¤ã¤ó¡£¤É¤Á¤é¤â¡¢¤Þ¤ë¤Ç¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Î¤è¤¦¤Ë²Ä°¦¤¤¥é¥°¥Éー¥ë¤ÎÇ¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Î»þ¡¢¥¢ー¥µー¤¯¤ó¤Ï¡¢¡Ö¥Ô¥ãー¡ª¡×¤ÈÌÄ¤¤Ê¤¬¤é¤¦¤í¤¦¤í¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
Ã¯¤«¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¾®¤µ¤ÊÂÎ¤òÍÉ¤é¤·¤Ê¤¬¤é¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤³Êâ¤¯¥¢ー¥µー¤¯¤ó¡£¤½¤·¤Æ¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥Ô¥ãー¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¤¢¤²¤Þ¤¹¡£¤Þ¤ë¤ÇÃ¯¤«¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤É¤³¤«¤é¤«¡Ö¤Ë¤ã～¡×¤ÈÌÄ¤À¼¤¬¡£
¤½¤³¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¥Æ¥£¥¢¥é¤Á¤ã¤ó¡£¥¢ー¥µー¤¯¤ó¤Î¸µ¤Ø¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤Î¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥¢ー¥µー¤¯¤ó¤Ï¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¡¢¥Æ¥£¥¢¥é¤Á¤ã¤ó¤Î¤½¤Ð¤Ø¶î¤±´ó¤ë»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½éÂÐÌÌ¤Ç¤ÏÁ´Á³°ã¤Ã¤¿¤Õ¤¿¤ê
¼Â¤Ï¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Î½éÂÐÌÌ¤Ï¾¯¤·¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¥Æ¥£¥¢¥é¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¿·¤·¤¤²ÈÂ²¤È¤·¤Æ¤ª¤¦¤Á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¥¢ー¥µー¤¯¤ó¤ò·Ù²ü¤·¤ÆÉÝ¤¬¤ê¡¢Æ¨¤²¤ëÍÍ»Ò¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£¤½¤ó¤ÊÆü¡¹¤ò·Ð¤Æ¡¢º£¤Ç¤Ï¥¢ー¥µー¤¯¤ó¤ÎÀ¼¤ËÍ¥¤·¤¯¼ª¤ò·¹¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡£
¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡Ö¤³¤Ã¤Á¤ª¤¤¤Ç¡×¤ÈÍ¶¤¦¤è¤¦¤Ê»Ñ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤ª»Ð¤µ¤ó¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¸«¤¿¥æー¥¶ー¤«¤é¤Ï¡Ö¤¯¤Ã¤½Î¢»³¡×¡Ö²Ä°¦¤¤♡¡×¡Öµï¼ò²°¤È¤«¤Î¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤»¡ª¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤«¤·¤é¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢4000¤òÄ¶¤¨¤ë¤¤¤¤¤Í¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢ー¥µー¤¯¤ó¤È¥Æ¥£¥¢¥é¤Á¤ã¤ó¤ÎÀ®Ä¹¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ötiaragdoll¡×¡£¤Õ¤¿¤ê¤Î»ÐÄï´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë´Ø·¸¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤µ¤é¤Ë¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡ª
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ötiaragdoll¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§º´¡¹ÌÚ¤¨¤ß¤³
ÊÔ½¸¡§¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£