70Âå80Âå¤Î¡Ö¾åÉÊ¡×¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥³¡¼¥Ç2Áª¡£¿§Áª¤Ó¤È¾®Êª»È¤¤¤Ë¥»¥ó¥¹¤¬¸÷¤ë
³¹¤æ¤¯¤ª¤·¤ã¤ì¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¡¢¤¹¤Æ¤¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¤ÇÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡ÖÅìµþ¤ª¤·¤ã¤ì¿Þ´Õ¡×¡£º£²ó¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢°é¤Á¤ÈÈþ°Õ¼±¤¬Â©¤Å¤¯³¹¡Ö°²²°¡×¡£½Ü¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¥á¥¤¥¯¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ä¥Ù¥ß¥æ¥¤µ¤ó¤¬ÉÁ¤¤Þ¤¹¡£
Ã¼Àµ¡õÀµÅýÇÉ¤Ê¥Þ¥À¥àÂ¿¤·¡ª°é¤Á¤ÈÈþ°Õ¼±¤¬Â©¤Å¤¯³¹
º£²ó¤ÏÊ¼¸Ë¸©¡¦°²²°¤Î³¹¤òÊâ¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥¤¥é¥¹¥È¡Û80Âå¤Î¡ÖÀµÅýÇÉ¡×¥³¡¼¥Ç
À°¤Ã¤¿³¹ÊÂ¤ß¤ÈÀöÎý¤µ¤ì¤¿¶õµ¤´¶¡¢²º¤ä¤«¤ÇÉÊ¤Î¤¢¤ëÐÊ¤Þ¤¤¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö´ØÀ¾¤Î·Ú°æÂô¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤Î³¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡£
±Ø¤Î¼þÊÕ¤Ë¤ÏÏ·ÊÞ¤ÎÍÎ²Û»ÒÅ¹¤ä¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤¬Î©¤ÁÊÂ¤Ó¡¢Êâ¤¯¿Í¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤«¤é¤â¡Ö¼«Ê¬¤ÎÈþ°Õ¼±¡×¤¬¤Ë¤¸¤à¤è¤¦¤Ê¡¢¾å¼Á¤ÇÑÛ¤È¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê°²²°¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊÂç¿Í¤Î½÷À¤¿¤Á¤ò¥¹¥±¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
8·î²¼½Ü
ºÇÄãµ¤²¹¡¡25¡î¡¡ºÇ¹âµ¤²¹¡¡37¡î
À²¤ì
70Âå¡¢¿§¤È¾®Êª¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Î¡Ö²¦Æ»¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¡×¥³¡¼¥Ç
°²²°±ØÁ°¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¸«¤«¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Î¥ê¥Í¥ó¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ò¤¹¤Ã¤ÈÃå¤³¤Ê¤¹70Âå¤Î¥Þ¥À¥à¡£
ÉÊ¤Î¤è¤¤¥Ï¥ê´¶¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¾æ´¶¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ë¡¢¤æ¤ë¤¯·ë¤ó¤ÀÀÖÃã¥¹¥«¡¼¥Õ¤¬¤è¤¯±Ç¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ø¥¢¤Ï¥Ù¡¼¥¸¥å¥È¡¼¥ó¤ÎÇòÈ±¡£¥¿¡¼¥³¥¤¥º¤Î¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤ä¥Ð¥ó¥°¥ë¤Çº¹¤·¿§¤ò²Ã¤¨¤Ä¤Ä¡¢Â¸µ¤Î¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¥µ¥ó¥À¥ë¤¬¥¹¥«¡¼¥Õ¤Î¿§¤È¥ê¥ó¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥é¥¿¥óÁÇºà¤Î¥«¥´¥Ð¥Ã¥°¤ò·Ú¤ä¤«¤Ë»ý¤ÁÊâ¤¯»Ñ¤Ë¡¢¡ÖÉÊ¤Î¤è¤¤Í·¤Ó¿´¡×¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü°²²°¥Þ¥À¥à¤Î¾®Êª»È¤¤¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ç¤·¤¿¡ª
¥Ô¥ó¥¯¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤Ë¡¢°²²°¥í¥µ¥Ö¥é¥ó¤Î¥µ¥ó¥Ð¥¤¥¶¡¼¤ò¹ç¤ï¤»¤Æñ¥ÁÖ¡Ê¤µ¤Ã¤½¤¦¡Ë¤ÈÊâ¤¯¥Þ¥À¥à¤Ë¤âÁø¶ø¡£Æüº¹¤·ÂÐºö¤È¤ª¤·¤ã¤ì¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤¿¾®Êª»È¤¤¤Ë¡¢»×¤ï¤º¸«¹û¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
80Âå¡¢¥Ñ¡¼¥ë¤ÈÆü»±¤ÇÀ¶ÎÃ´¶¤ò¤Þ¤È¤¦¡ÖÀµÅýÇÉ¥â¡¼¥É¡×
ÄÌ¤ê¤Î³Ñ¤ÇÆü»±¤ò¤µ¤·¤ÆÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥Ã¥×¥ê¥±¤Ä¤¤ÎÇò¥·¥ã¥Ä¤Ë¹õ¥¹¥é¥Ã¥¯¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤¿80Âå¤Î¥Þ¥À¥à¡£
¥Ô¡¼¥³¥Ã¥¯¥°¥ê¡¼¥ó¤ÎÆü»±¤ÈÇòÈ±¥Ü¥Ö¡¢¥Ñ¡¼¥ë¥Ô¥¢¥¹¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢»×¤ï¤º¿¶¤êÊÖ¤ë¤Û¤É¤ÎÎÃ¤ä¤«¤µ¡£
¶»¸µ¤Ë¤Ï¥Ñ¡¼¥ë¡ß¥À¥¤¥ä¤Î¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤¬¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯µ±¤¡¢¥¤¥ó¥Ê¡¼¤ÏÁ¡ºÙ¤Ê¹õ¤Î¥ì¡¼¥¹¡£¥Ð¥Ã¥°¤ÏValextra¡Ê¥ô¥¡¥ì¥¯¥¹¥È¥é¡Ë¤Î¥¹¥¯¥¨¥¢¥È¡¼¥È¡¢·¤¤Ï¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥Á¥ã¡¼¥à¤Ä¤¥í¡¼¥Õ¥¡¡¼¡£Í·¤Ó¿´¤âÀäÌ¯¤Ç¤¹¡£
È´¤«¤ê¤Î¤Ê¤¤Áõ¤¤¤Ë¡¢Ä¹Ç¯¤ÎÈþ°Õ¼±¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
°²²°¤Ç½Ð¹ç¤Ã¤¿¡Ö±ö¥Ð¥¿¡¼¡×¤ÎÍ¶ÏÇ
»¶ºö¤ÎÅÓÃæ¡¢±ØÁ°¤Ç¶öÁ³¸«¤Ä¤±¤¿¥¹¥³¡¼¥óÀìÌçÅ¹¡ÖTHE BUTTER ¡õ SCONE¡×¡£
ÀÄ¤¤³°´Ñ¤â¤«¤ï¤¯¤Æ¡¢»×¤ï¤ºµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÆþÅ¹¡£¥½¥ë¥È¥Ð¥¿¡¼¤ò¤Ä¤±¤Æ¿©¤Ù¤ë¥¹¥³¡¼¥ó¤¬¶Ã¤¯¤Û¤É¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¡¢»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤ë°²²°»þ´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°é¤Á¤Î¤è¤µ¤¬¤Ë¤¸¤à°²²°¡£Êâ¤¯¿Í¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤â¡¢´ñ¤ò¤Æ¤é¤ï¤º¤È¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¡ÖÀµÅýÇÉ¤ÎÍ¾Íµ¡×¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤É¤³¤«²û¤«¤·¤µ¤Î¤¢¤ë¾å¼Á¤µ¤È¡¢¸½ÂåÅª¤Ê·Ú¤ä¤«¤µ¤¬¶¦Â¸¤¹¤ë°²²°¥Þ¥À¥à¤¿¤Á¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÖÇØ¶Ú¤Î¿¤Ó¤ëÆü¾ï¤Î¤ª¤·¤ã¤ì¡×¤½¤Î¤â¤Î¡£
¤ª¤·¤ã¤ì¿´¤òËº¤ì¤º¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤Ë»É·ã¤ò¤â¤é¤¤¡¢Ë¬¤ì¤ë¤¿¤Ó¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ë¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê²º¤ä¤«¤ÊÍ¾±¤¤ò»Ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë³¹¤Ç¤·¤¿¡£
¼¡²ó¤Î¡ÖÅìµþ¤ª¤·¤ã¤ì¿Þ´Õ¡×¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
¢¨ ¡ÖÅìµþ¤ª¤·¤ã¤ì¿Þ´Õ¡×¤Ï³¹¤æ¤¯¿Í¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¥Ò¥ó¥È¤ËÆÈ¼«¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò²Ã¤¨¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£