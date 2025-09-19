¡ÖÀ¸ÂÖ·Ï¹Ó¤é¤·¤Æ¤ëw¡×J¥ê¡¼¥°¤òÊ¨¤«¤»¤¿ÂçÊªFW¤¬¡È¸©£±Éô¡É¤ÇÂ¨¥Ç¥Ó¥å¡¼ÃÆ¡ª ½Ð¾ì¤«¤é£²Ê¬¤ÇÁ¯Îõ¥´¡¼¥ë¤Ë¡Ö¥Þ¥¸¤ÇÈ¿Â§µé¡×¡Ö¥Á¡¼¥È¤¹¤®¤ë¡×¤ÎÀ¼
¡¡¸©£±Éô¤Ç¡ÈÂçÊª¡É¤¬µ±¤¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤ä¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤Ê¤É¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥Ö¥é¥¸¥ë¿ÍFW¥ì¥¢¥ó¥É¥í¡¦¥Ú¥ì¥¤¥é¤¬£¹·î14Æü¡¢ÀéÍÕ¸©¼Ò²ñ¿Í¥µ¥Ã¥«¡¼¥ê¡¼¥°£±Éô¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç¤µ¤Ã¤½¤¯¥´¡¼¥ë¡£¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¡¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß34ºÐ¤ÎL¡¦¥Ú¥ì¥¤¥é¤Ï2019Ç¯¤Ë½éÍèÆü¤·¡¢¾¾ËÜ»³²íFC¤Ë²ÃÆþ¡£2019Ç¯¤Ë¤Ï¹Åç¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤Ç²Ã¤ï¤ê¡¢ÍâÇ¯¤Ë¤ÏJ£±¤ÇÆÀÅÀ¥é¥ó¥¥ó¥°£³°Ì¤Î15¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÏGÂçºå¤äÆÊÌÚSC¤Ê¤É¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢°ìÅÙ¤ÏÊì¹ñ¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ëµ¢¹ñ¤âº£µ¨¡¢ÆüËÜ¤ÎÃÏ°è¥ê¡¼¥°¤Ë½êÂ°¤¹¤ëFC GRASIONÅì³ë¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ÀéÍÕ¸©¥ê¡¼¥°£±Éô¤ÎÇðTOR¡Ç82Àï¡Ê£·¡Ý£°¡Ë¤Ë¡¢75Ê¬¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤Æ¿·Å·ÃÏ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢¤½¤Î¤ï¤º¤«£²Ê¬¸å¤Ë½é¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£±¦CK¤Ë¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Î£¶ÅÀÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤¬¸ø¼°X¤ÇL¡¦¥Ú¥ì¥¤¥é¤ÎÆÀÅÀ¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢Åê¹Æ¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¤¤¤ä¤½¤ê¤ã¤½¤¦¤Ê¤ë¤è¤Í¾Ð¡×¡Ö¸©¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¥Þ¥¸¤ÇÈ¿Â§µé¡×¡Ö¥Á¡¼¥È¤¹¤®¤ë¡×¡Ö´Ä¶ÇË²õ¿Ó¤À¤·¤¤¡×¡ÖÉáÄÌ¤ËÀ¸ÂÖ·Ï¹Ó¤é¤·¤Æ¤ëw¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Î¾¡Íø¤ÇFC GRASIONÅì³ë¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤¬·èÄê¡£J¥ê¡¼¥°¤òÊ¨¤«¤»¤¿ÅÀ¼è¤ê²°¤ÎÆÀÅÀÎÏ¤Ï·òºß¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡ÚÆ°²è¡ÛL¡¦¥Ú¥ì¥¤¥é¤¬ÀéÍÕ¸©£±Éô¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°ÃÆ¡ª
