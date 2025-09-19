【蠍座】週間タロット占い《来週：2025年9月22日〜9月28日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年9月22日〜9月28日）の【蠍座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『恋愛面では印象より行動を増やしましょう』
｜総合運｜ ★★★★☆
アクティブさがアップします。待つだけでいることにあまり我慢できなくて、手を打つことが増えるでしょう。仕事や公の場ではアイデアが沢山浮かんできます。それに対して嫉妬されることもあれば、とりあえずでよいしょされることもありそうです。
｜恋愛運｜ ★★★★☆
真面目さをアピールしていくのですが、表面的な見せ方だと後々バレてしまうこともあるようです。ダメな自分のままでも相手をリードしていく方が縁は深まるでしょう。シングルの方は、人生トラブル続きの人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手があなたにとっての理想に近づこうとしています。
｜時期｜
9月25日 束縛してしまう ／ 9月27日 抱えるものが増える
｜ラッキーアイテム｜
裁縫
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞