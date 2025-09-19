お笑いコンビ「タカアンドトシ」のトシ（49）が、17日に放送されたHBC北海道放送「ジンギス談！」（水曜後11・56）に出演。大御所俳優に面食らったエピソードを告白した。

番組は7月20日に豪華ゲストを迎えて公開収録されたもので、第1回はサンドウィッチマンが登場。そこでトシは妻と一緒に飛行機に乗っていた際、通路を挟んだ隣の席が松平健だったと回想した。

だが、トシはあいさつせずに、無反応でいたと告白。「（タカアンドトシが）ちょうどテレビに出だしたぐらいで、当然俺のことなんか知るわけもない」と思ったことが理由を説明した。

妻にも「松平さんいるよ」と教えられたが、「ばかやろう！ステージが違いすぎるだろ。知るわけないからいい、いい」と平然としていた。

ところが、降りる際「うちの奥さんに、“いつも見ています”と言っておいてください」と、松平が伝言したことで、タカアンドトシの存在を気づいていたと分かった。

トシは「まさか知っていると思わないから。そこは難しい」と苦笑いで、伊達も「すごいな、その話」と驚いていた。