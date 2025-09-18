どんな影響があるんだろう…？

太陽の活動が、予想に反して活発化していることが、NASAの研究によって発表されました。この論文は、2025年9月8日付の『The Astrophysical Journal Letters』に掲載されています。

通常の11年周期と異なる太陽活動

太陽活動は、11年周期で「極小期」から「極大期」へと変動を繰り返すことが知られていますが、多くの天体物理学的パターンと同じく、この太陽周期にもまだ完全には理解できていない例外が存在します。

1980年代以降、太陽活動は2008年まで着実に減少しており、2008年は太陽活動が史上最低の年となりました。この時点で科学者たちは当然のように、太陽が歴史的に低活動期に入ったのだと予想していました。

しかし、今回の新しい研究で2008年は、むしろ太陽活動の着実な増加の始まりを示していたことが判明しました。

この論文の筆頭著者であり、NASAジェット推進研究所のJamie Jasinski研修員は、NASAのリリースにて次のように述べています。

すべての兆候が、太陽が長期的な低活動期に入ることを示していました。ですから、その傾向が逆転したのを見て驚きました。 太陽はゆっくりと目を覚ましつつあるのです。

より長期的な周期の最中だった

太陽の磁気活動が活発になると、太陽表面に低温の部分が生じ「黒点」と呼ばれる黒い斑点が現れます。その数の増減によって、太陽活動のレベルを把握していますが、なぜ11年なのか、そもそもなぜ周期があるのかは分かっていません。

また歴史的には、11年周期とは異なる例外も存在しており、複数の記録には30〜40年続いた異常に低い太陽活動期の明確な証拠も示されている、とJasinski氏は言います。

今回の研究では、太陽は1980〜2008年頃まで続いた20年にわたる活動低下から「回復」している可能性が示されています。それを裏付けるように、2008年〜2025年にかけて太陽風の主要な指標である速度（約6%）、密度（約26%）、温度（約29%）、熱圧（約45%）など、いずれの指標も着実に増加していました。

論文では「最近の異常に弱い太陽活動期が、より長期的な太陽活動の流れの中では例外だった可能性を示唆している」と述べられています。

衛星の打ち上げ、宇宙探査計画にも影響

太陽は太陽系の中心に位置する恒星のため、太陽が放射線バーストやプラズマ（太陽風）などを放出すると、惑星たちはその影響を受けます。強い太陽活動は、地球など各惑星が太陽の影響から守るための磁気圏を押し縮めます。

これによって地球は、太陽から吹き付ける過酷な放射線やプラズマに対して、はるかに脆弱になり、地球上の衛星ネットワークや電力網が破壊される可能性があります。

宇宙探査ミッションにおいても、太陽の宇宙天気イベントに直接遭遇すれば、宇宙飛行士や宇宙船の健康と安全に深刻な悪影響を与えかねません。ゆえにNASAにとって、これらの現象の本質をより深く理解することは重要な使命となっています。

論文の著者らは、こう記しています。

2008年頃から現在までの約16年間、太陽風の速度や密度は増えており、結果として地球など惑星にぶつかる風圧が強まり続けています。それが太陽環境に影響を与えているのでしょう。

この上昇傾向はすでに11年を超えており、太陽が現在、まれに見られる長期的な拡張周期の一つにあることを示しています。研究者たちによれば、これがいつ、どのように終わるのかはいまのところまだ不明とのことです。