ファミマ、ファミチキ食べ放題を事前予約制にて実施！「ファミチキ」「ファミチキ レッド」を30分間おかわり自由
【ファミチキあげあげ祭 ～夢のファミチキ食べ放題～】 実施日時：9月27日・28日（各日14時～、15時～、各回人数限定） 開催場所：全国10カ所のファミリーマート店舗 事前予約：9月19日18時～ 参加費：1,000円
ファミリーマートは、「ファミチキ あげあげ祭」の一環として、初のファミチキ食べ放題企画「ファミチキあげあげ祭 ～夢のファミチキ食べ放題～」を全国10カ所で9月27日・28日に開催する。
ファミリーマートの看板商品である「ファミチキ」を心ゆくまで堪能できる、ファミリマート史上初のファミチキ食べ放題企画が2日間限定で開催。「ファミチキ」とピリ辛の「ファミチキ レッド」を完食することで、制限時間30分以内ならおかわり自由で楽しめる。
さらに、専用の「ファミチキバンズ」（1人2個まで）も用意され、アレンジして味わうことも可能。参加は9月19日18時から始まる事前予約の先着制で、専用WEBサイトからの購入限定（1,000円）となる。
開催概要
イベント名：ファミチキあげあげ祭 ～夢のファミチキ食べ放題～
実施日時：9月27日・28日（各日14時～、15時～、各回人数限定）
事前予約：9月19日18時～
参加人数：各回最大10名
対象商品：ファミチキ、ファミチキ レッド、ファミチキバンズ（1人2個配布）、新潟県津南の天然水600ml or 宮崎県霧島の天然水600ml
参加費：1,000円
参加方法：9月18日18時より先着制
【実施店舗】ファミリーマート 地下鉄新道東駅前（北海道） ファミリーマート 仙台クリスロード（宮城） ファミリーマート NTT関東病院前（東京） ファミリーマート 市沢町（神奈川） ファミリーマート ナディアパーク前（愛知） ファミリーマート 御器所駅前（愛知） ファミリーマート 旧居留地東（兵庫） ファミリーマート 大正駅北（大阪） ファミリーマート 福大工学部前（福岡） ファミリーマート 福岡土井四丁目（福岡）
