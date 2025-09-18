ファミリーマートは、「ファミチキ あげあげ祭」の一環として、初のファミチキ食べ放題企画「ファミチキあげあげ祭 ～夢のファミチキ食べ放題～」を全国10カ所で9月27日・28日に開催する。

ファミリーマートの看板商品である「ファミチキ」を心ゆくまで堪能できる、ファミリマート史上初のファミチキ食べ放題企画が2日間限定で開催。「ファミチキ」とピリ辛の「ファミチキ レッド」を完食することで、制限時間30分以内ならおかわり自由で楽しめる。

さらに、専用の「ファミチキバンズ」（1人2個まで）も用意され、アレンジして味わうことも可能。参加は9月19日18時から始まる事前予約の先着制で、専用WEBサイトからの購入限定（1,000円）となる。

□「ファミチキあげあげ祭 ～夢のファミチキ食べ放題～」のページ

開催概要

イベント名：ファミチキあげあげ祭 ～夢のファミチキ食べ放題～

実施日時：9月27日・28日（各日14時～、15時～、各回人数限定）

事前予約：9月19日18時～

参加人数：各回最大10名

対象商品：ファミチキ、ファミチキ レッド、ファミチキバンズ（1人2個配布）、新潟県津南の天然水600ml or 宮崎県霧島の天然水600ml

参加費：1,000円

参加方法：9月18日18時より先着制

【実施店舗】

ファミリーマート 地下鉄新道東駅前（ 北海道 ） ファミリーマート 仙台クリスロード（宮城） ファミリーマート NTT関東病院前（東京） ファミリーマート 市沢町（神奈川） ファミリーマート ナディアパーク前（愛知） ファミリーマート 御器所駅前（愛知） ファミリーマート 旧居留地東（兵庫） ファミリーマート 大正駅北（大阪） ファミリーマート 福大工学部前（福岡） ファミリーマート 福岡土井四丁目（福岡）

