2試合連発の51号…シュワーバーに2本差

【MLB】ドジャース 5ー0 フィリーズ（日本時間18日・ロサンゼルス）

連日の衝撃的な活躍だ。ドジャース・大谷翔平投手は17日（日本時間18日）、本拠地でのフィリーズ戦に「1番・指名打者」で出場し、8回に51号ソロを放った。前日は先発登板して5回ノーヒットノーランと好投していた“ピッチャー”が2試合連発。「もう訳分からん」「次元が違いますね」とファンもドン引きしている。

LAの夜空にアーチをかけた。3点リードの8回無死、ルサルドの6球目スライダーを捉えた。打った瞬間の確信弾。打球速度107.8マイル（約173.4キロ）、飛距離408フィート（約124.3メートル）、角度32度の打球に本拠地は大熱狂した。

前日には「1番・投手兼指名打者」として先発のマウンドに上がり、5回無安打無失点の好投。メジャー自己最速101.7マイル（約163.7キロ）を計測した。さらに逆転された8回には50号を叩き込んだ。そしてこの日は再びバットで魅せ、連続出塁を22試合に伸ばした。

もはや活躍が当たり前になっている感もあるが、改めてファンは驚きを隠せないようだ。「もはや人間では無い」「大谷翔平は神」「昨日5回ノーヒットのピッチャーが連日ホームラン」「大谷さんって投手なんだよね……？笑」「凄すぎて意味わからん」と脱帽の声が殺到した。（Full-Count編集部）