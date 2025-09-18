朝ドラ撮影陣が「現場でメロメロ」…今田美桜の「モテ女」ぶりが凄すぎる

高い演技力でオファーが殺到

視聴率が好調な朝ドラ『あんぱん』の最終回が9月26日に迫る中、ヒロイン役を務めた今田美桜（28歳）には一息つく暇がまったくないという。

「『あんぱん』は8月22日にクランクアップしていますが、9月13日から放送されている『東京2025世界陸上』（TBS）のアンバサダーを任されていて、その準備に追われていました。今年は朝ドラで見せた幅広い演技力で評価が急上昇し、オファーが殺到しているのです」（芸能ライター）

'24年のCM起用社数は12社だったが、今年上半期は15社に増加。ある広告代理店関係者が「CM契約料は年契約で約5000万円。ドラマ出演料はかつて一話あたり約100万円だったが、今年は150万円が基準ラインとなっている」と言うように、順調にギャラも上がっている。

多忙な日常の「密かな愉しみ」

今田が起用され続ける理由について、民放キー局編成幹部は「撮影現場での人気が高い」と語る。

「ADや照明、音声、美術に至るまでスタッフ全員の名前を覚えているんです。その上、自分から積極的に『おつかれさまです！』と挨拶してくれる。あの大きな瞳でじっと見つめ、話しかけられると思わず固まってしまう。そのせいか彼女の視線は『美桜ビーム』と呼ばれていますよ」

そんな気配りをしていたら精神的負担も大きいはず。だが今田には、撮影の疲れを癒やす「密かな愉しみ」があるという。

「今田の送迎に使われているワンボックスカーには、特注のミニバーが備え付けられているんです。彼女は酒豪で、特にビールとウイスキーが大好き。車に乗ると自らハイボールを作るそうです。晩酌をして帰宅した後に、台本を読み込むのが日課だと聞きました」（同前）

誰もが心奪われる「美桜ビーム」がテレビで見られる日が待ち遠しい。

【こちらも読む】『ライバル女優は「不祥事」ばかり…高畑充希が「独り勝ち」状態になっていた！』

「週刊現代」2025年09月29日号より

【こちらも読む】ライバル女優は「不祥事」ばかり…高畑充希が「独り勝ち」状態になっていた！