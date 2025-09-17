「機動戦士ガンダム00」より「METAL BUILD GNアームズ TYPE-E」の再販分がプレバンにて9月18日16時予約開始！
【METAL BUILD GNアームズ TYPE-E】 予約開始：9月18日16時 2026年1月 再販予定 価格：64,900円
本体
ビームサーベルエフェクトパーツ×2
ジョイント一式
支柱一式
台座一式
※フィギュア本体は付属しません。
BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「METAL BUILD GNアームズ TYPE-E」を2026年1月に再販する。9月18日16時より「プレミアムバンダイ」にて予約を開始する予定で、価格は64,900円。
本製品は、アニメ「機動戦士ガンダム00」に登場するガンダム用の追加兵装「GNアームズ」のガンダムエクシア用装備「TYPE-E」を、同社のアクションフィギュアシリーズ「METAL BUILD」で商品化したもの。2023年6月に発売された商品の再販品となる。
今回「プレミアムバンダイ」にて本製品が掲載されており、先日告知された通り9月18日の16時より予約を開始する予定となっている。
「METAL BUILD GNアームズ TYPE-E」サイズ：全長 約550mm 素材：ABS、ダイキャスト セット内容
(C)創通・サンライズ