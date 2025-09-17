イヤホン専門店スタッフがガチレビュー！GEOのワイヤレスイヤホンは実際どうなん？【ゲオ】
イヤホン・ヘッドホン専門店『eイヤホン』のPRスタッフ・ゆーでぃさんが、公式YouTube企画で『【辛口レビュー】イヤホン専門店スタッフがゲオのイヤホン忖度なしでガチレビューしてみた！』と題し、GEO（ゲオ）の激安イヤホン＆ヘッドホン5機種を“忖度なし”で徹底レビューした。動画冒頭、「もちろんGEOさんから案件をいただいているわけでもないですし…全然しがらみなくレビューします！」と強調した上で、他の低価格イヤホンと比較しながら一つひとつの製品に切り込んだ。
まず注目を集めたのは「タッチディスプレイ搭載ワイヤレスイヤホン」（4,378円）。「信じられないくらい低音が出てくる」「ボーカルが埋もれるので好みが分かれる。低域重視派にはおすすめ」と語りつつも、ノイズキャンセリングや外音取り込みの性能は「価格を考えると“ぼちぼち”だが、特筆するほどではない」と本音を漏らした。
次に話題となったのは「トリプルドライバー搭載 完全ワイヤレスイヤホン」。この価格帯では希少な三つのドライバーを搭載し、「ダイナミックドライバー特有の濃厚でバランスの良い音質」と高評価。「トリプルドライバーの完全ワイヤレスなんて普通は１万円か２万円出しても見つからない。4,000円台でこれはアリ」など、コストパフォーマンスに舌を巻くシーンも。「さすがに解像度には欲を言いたい部分もあるが、それでも“全然買ってもいいじゃん”と思えた」と断言した。
また、睡眠用「寝ながらワイヤレスイヤホン」（3,278円）もレビュー。「装着感がよく、横になっても痛くない構造。音は思ったより良かった」「ながら聴き用途としてなら十分にアリ」と評価。操作性や装着のポイント選びにはややクセを指摘する場面もあった。
さらに「ダイナミックワイヤード有線イヤホン」（1,078円）では、「約1000円でこのデザインと音質はかなり満足度が高い。埋め込み2ピンを採用してきたのは意外。“イヤホンオタクにぶっ刺さる仕様”」と独自目線で絶賛。
一方、最後の「オンイヤーレトロヘッドホン」（3,278円）は厳しめのジャッジ。「デザインやファッション目的ならアリだが、音質はシャカシャカ感が強くお勧めはしづらい」としつつ、「この価格でもマルチポイント対応など意外にスペックはしっかり」と複雑な感想を披露した。
動画の締めくくりとして、ゆーでぃさんは「特に良かったのは4,000円でトリプルドライバーを搭載したワイヤレスイヤホンと、有線イヤホン。どちらも“全然買ってもいいんじゃない？”と思えるクオリティだった」と総括。「この価格帯でも“思ったよりいいじゃん”がちゃんとあるので、気になる方は試してみてほしい」と、自ら太鼓判を押した。
「ダイソー、3コインズ、そして今回のGEOと続きまして、皆さんの声次第でまた他社製品もレビューしていきたい。面白かったら高評価＆チャンネル登録をお願いします」と呼びかけ、ユーザー目線のレビュー動画を締めくくった。
