退職代行サービス「モームリ」に対抗か、退職引き止めサービス「イテクレヤ」が登場…両サービスの社長に話を聞いてみた

「退職引き止め代行サービス」の開始

「会社を辞めたくても辞める勇気がない」という人に代わって、勤め先に退職の意思を伝える「退職代行サービス」が定着して久しい。

そんな中、退職代行サービスに対抗するために、ある企業が退職引き止め代行サービスを開始した。その名も「イテクレヤ」―このサービスを発表した、株式会社おくりバントの社長・西久保剛氏が狙いを語る。

「社員が次々辞めていくという悩みを抱える会社が増えています。そこで、会社に聞き取りをして、退職に至る本当の原因を追求。改善策を考案し制度に組み込んでもらうことで、退職者を減らします」

若手社員の奪い合い

一方の退職代行サービスの代表格「モームリ」は、累計4万2000人の退職代行を請け、100％の成功率を誇るという。

提供元である株式会社アルバトロスの代表取締役・谷本慎二氏にイテクレヤのことを聞くと、「退職者対策はそう簡単ではありません。弊社には実績とノウハウがあります。負けません！」と即答。

会社を辞めたい若者と、そんな若者を引き止めたい企業。「モームリ！」「イテクレヤ！」という掛け声のもと、代行業者たちが若者たちを奪い合う―熾烈な闘いのゴングが鳴ったのだ。

「サービス発表直後から、早速複数の上場企業から依頼がありました」（西久保氏）

若者の退職に悩む人事部諸氏は、一回相談シテミテハ？

「週刊現代」2025年09月29日号より

【こちらも読む】『「ついに来たか」まさかの退職代行“される側”になった「退職代行モームリ」社長の「意外な本音」』

【こちらも読む】「ついに来たか」まさかの退職代行”される側”になった「退職代行モームリ」社長の「意外な本音」