1月にも合流！？ チェルシー加入内定のストラスブールFWエメガはシーズン途中にプレミアリーグに参戦か
チェルシー加入が内定しているU-21オランダ代表はシーズン途中にプレミアリーグに参戦する可能性があるようだ。
移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ氏によると、2026年夏にチェルシーに加入することが正式に決定したストラスブール所属の22歳FWエマニュエル・エメガは今冬に早くもプレミアリーグでプレイする可能性があるという。
現在22歳のエメガは2023年7月にストラスブールに加入すると、デビューシーズンから8ゴールを記録するなど存在感を発揮。今季はさらにその活躍に磨きがかかっており、リーグ・アンで27試合に出場し、14ゴール3アシストと圧巻の活躍を見せた。その活躍もあり、2026年夏にチェルシーへ加入することが正式に決定した。
リーグ・アンで活躍を続けるエメガだが、果たして今冬早くもプレミアリーグに参戦するのだろうか。
