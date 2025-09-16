チェルシー加入が内定しているU-21オランダ代表はシーズン途中にプレミアリーグに参戦する可能性があるようだ。



移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ氏によると、2026年夏にチェルシーに加入することが正式に決定したストラスブール所属の22歳FWエマニュエル・エメガは今冬に早くもプレミアリーグでプレイする可能性があるという。



現在22歳のエメガは2023年7月にストラスブールに加入すると、デビューシーズンから8ゴールを記録するなど存在感を発揮。今季はさらにその活躍に磨きがかかっており、リーグ・アンで27試合に出場し、14ゴール3アシストと圧巻の活躍を見せた。その活躍もあり、2026年夏にチェルシーへ加入することが正式に決定した。





@04Andrey

Ema Emegha



We are loving this goal from #OMRCSA yesterday pic.twitter.com/2ZgXY9dLg5 — Racing Club de Strasbourg Alsace English (@RCSA_English) January 20, 2025

そんなエメガだが、チェルシー加入が早まる可能性が浮上している模様。同氏によると、チェルシーは今後数ヶ月以内に、エメガを1月、あるいは来夏にチームに加えるかどうかを決定する予定で、現段階ではどちらの可能性も残されているとのこと。エメガにはユヴェントスも関心を示しており、他にもアストン・ヴィラやバイエルン・ミュンヘンも興味を持っていたが、チェルシーが争奪戦を制したという。リーグ・アンで活躍を続けるエメガだが、果たして今冬早くもプレミアリーグに参戦するのだろうか。