日産「新型“ハイパフォーマンス”SUV」発表！ 高性能4WD＆サスで超楽しそう！ 迫力エアロ＆専用内装もイイ「エクストレイル NISMO」が販売店でも話題に

ハイパフォーマンスSUV登場！

2025年8月21日、日産はクロスオーバーSUV「エクストレイル」のハイパフォーマンスモデル「エクストレイル NISMO」を発表しました。

ニュースリリースによれば、エクストレイル NISMOは「情熱体験をもたらすグランドツーリングSUV」をコンセプトとしたといいます。

どのようなモデルなのでしょうか。

日産「新型“ハイパフォーマンス”SUV」！

エクストレイル NISMOは、NISMO SUVとしてコーナリング限界の高さ、伸びのある加速、フラットで質感の高い乗り味を狙い開発。

サスペンションに関してはショックアブソーバーにカヤバ製Swing Valveを日産モデルとして初採用し、車高の高いSUV特有の課題であるボディモーションの抑制と全ての乗員の乗り心地の確保という背反性能を両立し、高いスタビリティの上に上質さを確保しています。

電動駆動4輪制御技術e-4ORCEを「エクストレイル NISMO」専用にチューニングした「NISMO tuned e-4ORCE」は、リヤタイヤの駆動力配分を増やし、フロントタイヤを旋回方向に使う制御とすることで、旋回加速時の高いライントレース性を実現するとともに、ドライブモード毎に加速特性や前後駆動配分を専用チューニングすることで、雪道も含めた様々な走行シーンにおいて安心かつ気持ちの良い走りを実現しています。

さらに、NISMO tuned e-4ORCEの性能を最大限引き出すために、「アリアNISMO」でも高い評価を得ているミシュラン PILOT SPORT EVを採用。20インチ化に加えホイールのリム幅を広げることで、操舵応答性の向上を図っています。

また、サスペンションやタイヤの変更に合わせてパワーステアリングにも専用チューニングを加えています。

エクステリアには専用デザインのフロントグリルやアルミホイール、レッドアクセントが施されたことで、スポーティな印象を与えています。

インテリアもエクステリアと同様に、スポーティさと快適さを両立させたデザインとなっており、エクストレイル NISMO専用のシートやステアリングが装備されています。

では、エクストレイル NISMOについて、販売店にはどのような声が寄せられているのでしょうか。

日産の販売店担当者は次のように話します。

「エクストレイル NISMOの注文受付は8月22日から開始しているのですが、すでに一定数の発注があります。

さまざまな好意的な意見をいただいており、中でも鋭い加速を可能にしたエンジンや四輪制御システムによる安定したハンドリングが特に評価されています。

また、エクストレイル NISMOは力強いタイヤとの組み合わせで、悪路でも安定感のある走行を提供するので、これらの走行感覚に魅力を感じ、購入を決めた方も多くいらっしゃいます。



さらに、エクストレイル NISMOは専用の赤いラインが入ったエアロパーツが大きな特徴となっており、標準モデルとの違いが一目で分かるので、店舗に展示するとすぐに注目されるお客様も多いですね。

同時に設定されたアウトドア系の「ロッククリーク」モデルにも一定の関心はありますが、その存在感に惹かれる方が多い印象です

しかし、確かにエクストレイル NISMOは人気はありますが、爆発的に受注が殺到しているわけではありません。

こういったスポーツ志向の仕様のモデルは、購入層がある程度限定される傾向があるのも事実です。

金額的に若年層には少し厳しい場合も多いですが、購入層の年齢は幅広く、走行性能に強い関心を持つ方がユーザーの中心となっています。

今すぐご契約いただく場合は10月初めに納車予定ですが、今後の受注量によっては、納車時期が今より大幅に後ろ倒しになる可能性もありそうです」

このように、エクストレイル NISMOは走行性能とデザイン性の両面で評価され、販売店でも一定の支持を集めていました。