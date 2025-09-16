¡ÖºÆÀ¸¿ô¤¬Äã¤«¤í¤¦¤¬¹â¤«¤í¤¦¤¬¡Ä¡×ÅÏî´½í¡¢YouTubeÂç¶ìÀïÊóÆ»¤Ø¤Î¡ÈÌµÀÕÇ¤¡ÉÈ¿ÏÀ¤Ë¡Ö¥×¥í¼º³Ê¡×¤ÎÀ¼
¡¡9·î15Æü¡¢¡È¥Û¥ê¥¨¥â¥ó¡É¤³¤ÈËÙ¹¾µ®Ê¸»á¡¢»°ºêÍ¥ÂÀ»á¡¢¹Â¸ýÍ¦»ù»á¤¬ÁÏ¶È¤·¤¿´ë¶È¡ØREAL VALUE¡Ù¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹·ÏYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØREAL VALUE /¥ê¥¢¥ë¥Ð¥ê¥å¡¼¡Ù¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤Õ¤¶¤±¤ó¤Ê¡ª¡×ÈëÌ©¤òÊ¹¤«¤ì¤ÆÀ¼¤ò¹Ó¤²¤¿ÅÏî´½í
¡¡ºÇ¿·Æ°²è¤Ç¤ÏËÁÆ¬¤«¤é¡¢MC¤òÌ³¤á¤ë¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÅÏî´½í¤¬¡¢ÈÖÁÈ¤Ë´Ø¤¹¤ë¡ÖÊóÆ»¡×¤Ø¤Î¡ÈÈ¿ÏÀ¡É¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£ÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¡Ö¤³¤ó¤Êµ»ö¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¿¶¤é¤ì¡¢
¡Ö¸«¤Þ¤·¤¿¡¢¸«¤Þ¤·¤¿¡£ÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¤³¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ò¤É¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡¡¶ì¾Ð¤¤¤·¤Ä¤Ä¤âÅÏî´¤¬ÆÉ¤ß¾å¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢8·î7Æü¤Ë¡ØSmartFLASH¡Ù¤¬ÇÛ¿®¤·¤¿¡¢¡ÚÅÏî´½í¡¡¼Ì¿¿½¸¥Ò¥Ã¥È¤â¡ÖYouTubeÈÖÁÈ¡×¤Ï¡ÈºÆÀ¸¿ô¥À¥¦¥ó¡É¤ÇÂç¶ìÀï¡Ä¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÂà¼Ò1Ç¯¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¡ÈÊÉ¡É¡Û¤È¤Î¸«½Ð¤·¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤¿µ»ö¡£
¡¡Åö½é¡¢¼«¿È¤ÎÂÎÄ´¤äµÙÍÜÃæ¤Î¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿½é²ó¤Ï38Ëü²óºÆÀ¸¤òµÏ¿¤¹¤ë¤â¡¢½ù¡¹¤ËºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï¸º¾¯¤·¤Ï¤¸¤á¡¢8·î7Æü»þÅÀ¤Ç¤Ï¿ôÀé²ó¤È¿¤ÓÇº¤ß¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¤â¤Î¡£9·î15Æü»þÅÀ¤Þ¤Ç¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â1Ëü²ó¤ËÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
ºÆÀ¸¿ô¤¬Äã¤«¤í¤¦¤¬¹â¤«¤í¤¦¤¬
¡Ö½é²ó¤ÎÊý¤¬ÊªÄÁ¤·¤«¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£»ä¤Ã¤Æ¡Êº£¤Þ¤Ç¡ËÆ°²è½Ð¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡£¤½¤ì¤Ï¡Ê½é²ó¤Î¡Ë38Ëü²ó¤¬°Û¾ï¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¡ÈºÆÀ¸¿ô¥À¥¦¥ó¡É¤Î¸¶°ø¤òÎäÀÅ¤ËÊ¬ÀÏ¤¹¤ëÅÏî´¤À¤¬¡¢¾¯¤·¹Í¤¨¹þ¤à¤È¡Ö¸À¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡Ä¡Ä¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Ä¤Ä¡¢
¡ÖºÆÀ¸¿ô¤¬Äã¤«¤í¤¦¤¬¹â¤«¤í¤¦¤¬¡¢»ä¤Î¥®¥ã¥éÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¥¢¥Ï¥Ï¥Ï¥Ï¡£¤Þ¤¢¤Í¡¢»ä¤Ï1¸Ä¤º¤Ä¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¤Á¤ã¤ó¤È³§¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢ÎÉ¤µ¤ò°ú¤½Ð¤»¤¿¤é¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡¾éÃÌ¤Ê¤Î¤«ËÜ²»¤Ê¤Î¤«¡¢±®¤¤ÃÎ¤ì¤Ê¤¤¶þÂ÷¤Î¤Ê¤¤¾Ð´é¤Ç¡ÖºÆÀ¸¿ô¤¬Äã¤«¤í¤¦¤¬¹â¤«¤í¤¦¤¬¡¢»ä¤Î¥®¥ã¥éÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿ÅÏî´¡£¤³¤ì¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡¢
¡Ô¥×¥í°Õ¼±¥¼¥í¤«¡Õ
¡Ôµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤ëÂ¦¤ÏºÆÀ¸¤µ¤ì¤ÆÍß¤·¤¯¤Æµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ë¤½¤ó¤Ê¸À¤¤ÊýÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡Õ
¡Ô¤½¤ó¤ÊÈ¯¸À¤·¤¿¤é¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¡Õ
¡¡Æ°²èÀ©ºî¤Ë·È¤ï¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢´Ø·¸¼Ô¤ò·Ú»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¡ÈÈÖÁÈ¤Î´é¡É¤Ç¤¢¤ëMC¤È¤·¤ÆÌµÀÕÇ¤¤Ë»×¤¨¤ëÈ¯¸À¤È¤·¤Æ¼õ¤±¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢ÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¤Ï¤³¤ÎÈ¯¸À¤Î¸å¡¢ÀÅ¤«¤ÊÅÜ¤ê¤È¤â»×¤¨¤ë¡ÈÈ¿·â¡É¤¬¡£
¤Ê¤ó¤Ç¿È¤òºï¤é¤Ê¤¤ã¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ó¤À
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Ö¡ÊÅÏî´¤Î¡Ë¥®¥ã¥é¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÆÀ¸¿ô¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È¾å¤²¤¿¤¤¤ó¤Ç¡£¤É¤³¤Ë¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÈëÌ©¤È¤«¡¢ºÆÀ¸¿ô¾å¤¬¤ê¤½¤¦¤Ê¤Î¤ò¡Ê¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë¡£¥®¥ã¥é¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×
ÅÏî´¡Ö¥®¥ã¥éÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡© ¤Ê¤ó¤Ç¡¢¡Ê»ä¤¬¡Ë¿È¤òºï¤é¤Ê¤¤ã¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¥Õ¥Õ¥Õ¥Õ¡£¤¨¡Á¡¢¤³¤Î¡ÊFLASHµ»ö¤Î¡Ë¥¿¥¤¥È¥ë¤Ä¤±¤¿¿Í¡¢¤Õ¤¶¤±¤ó¤Ê¡ª¡×
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¼å¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
ÅÏî´¡Ö¤Õ¤¥¡Á¤ó¡Ä¡Ä¡×
¡¡2024Ç¯8·î¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤òÂà¼Ò¤·¤¿ÅÏî´¡£¥Õ¥ê¡¼¤È¤·¤ÆºÆ½ÐÈ¯¤·¤¿¼«Ê¬¤òÈà½÷¼«¿È¡¢¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£